Агенти "АТЕШ" розвідали полк ППО росіян у Криму та передали дані Силам оборони України

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку 3-го радіотехнічного полку протиповітряної оборони російських військ в окупованому Севастополі. Зібрану інформацію передали Силам оборони України. Про це повідомляє рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За даними партизанів, розвідку здійснили на території військової частини 85683, розташованої на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

Цей підрозділ відповідає за радіолокаційне спостереження за повітряним простором півострова та акваторією Чорного моря.

Його основне завдання – виявляти повітряні цілі й передавати інформацію розрахункам ППО, які прикривають військові об'єкти Севастополя та Чорноморський флот рф.

Що вдалося з'ясувати партизанам

Під час спостереження агенти зафіксували розміщення радіолокаційних антен, пересування військової техніки та особового складу, а також особливості охорони території.

У русі заявили, що всі зібрані відомості вже передали українським військовим.

Незалежного підтвердження результатів цієї розвідувальної операції наразі немає.

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