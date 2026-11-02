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Агенты «АТЕШ» разведали полк ПВО россиян в Крыму и передали данные Силам обороны Украины

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

Агенты «АТЕШ» разведали воинскую часть рф на мысе Фиолент в оккупированном Севастополе. Данные о ПВО передали Силам обороны Украины.

Агенты «АТЕШ» разведали полк ПВО россиян в Крыму и передали данные Силам обороны Украины

Агенты партизанского движения «АТЕШ» провели разведку 3-го радиотехнического полка противовоздушной обороны российских войск в оккупированном Севастополе. Собранную информацию передали Силам обороны Украины. Об этом сообщает движение «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По данным партизан, разведку осуществили на территории воинской части 85683, расположенной на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.

Это подразделение отвечает за радиолокационное наблюдение за воздушным пространством полуострова и акваторией Чёрного моря.

Его основная задача — обнаруживать воздушные цели и передавать информацию расчётам ПВО, прикрывающим военные объекты Севастополя и Черноморский флот рф.

Что удалось выяснить партизанам

Во время наблюдения агенты зафиксировали размещение радиолокационных антенн, передвижение военной техники и личного состава, а также особенности охраны территории.

В движении заявили, что все собранные сведения уже передали украинским военным.

Независимого подтверждения результатов этой разведывательной операции пока нет.

После фейковых тревог в Украине кто-то взломал российское приложение МЧС и объявил об угрозе ядерного удара по РФ — АТЕШ02.11.26, 02:14 • 15728 просмотров

Степан Гафтко

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