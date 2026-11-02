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росія застосовує нову "Герберу" з розширеною дальністю до 1200 км - ГУР

Київ • УНН

 • 1486 перегляди

ГУР розкрило характеристики «Гербери-2» з дальністю до 1200 км і бойовою частиною до 25 кг. Дрон містить переважно китайські компоненти.

росія застосовує нову "Герберу" з розширеною дальністю до 1200 км - ГУР

Країна-агресор застосовує велику версію БпЛА "Гербера" підвищеної дальності, здатну нести бойову частину вагою до 25 кілограмів. Головне управління розвідки МО України оприлюднило інформацію про складові та електроніку безпілотника "Гербера-2", передає УНН.

Противник застосовує велику версію БпЛА "Гербера" підвищеної дальності, здатну нести бойову частину вагою до 25 кг

- повідомили у ГУР.

Деталі

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та електронну компонентну базу БпЛА "Гербера-2". 

"Противник суттєво доопрацював безпілотні апарати "Гербера", які спочатку розроблялися як хибні цілі для перевантаження протиповітряної оборони. Перші версії мали модифікації "Розвідник" та "Камікадзе", але залишалися доволі простими й недорогими апаратами. Поступово їхня "начинка" почала наближатися до оснащення значно дорожчих БпЛА типу "Герань": "Комети", mesh-модеми, недешеві камери на гімбальних підвісах. Нещодавно ворог почав застосовувати збільшену версію "Гербери". Новий зразок має розмах крил 3 м і довжину фюзеляжу 2,6 м. Завдяки новому паливному баку об’ємом 63 літри безпілотник може подолати відстань до 1200 км", – пояснюють у розвідці.

За наявною інформацією, для збереження стабільності борту під час маневрів бак усередині поділено на окремі секції. Двоциліндровий двотактний двигун - це фактично половина двигуна від "Герані-2", виробництво якого локалізували в Алабузі.

"У дослідженому зразку використано осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг та окремі мішки із запалювальною сумішшю. За заявленими противником характеристиками, безпілотник може нести бойову частину вагою до 25 кг. Електроніку "Гербери-2" становлять оновлений польотний контролер, 12-канальна "Комета", mesh-модем виробництва Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd (КНР) та новий блок обробки відео "Сосиска", реалізований на базі китайського мікрокомп’ютера Coke Pi", – йдеться  у дописі.

Окрім того, досліджений зразок мав подвійну IP-камеру, закріплену на фюзеляжі над паливним баком і призначену для виявлення перехоплювачів. До того ж, було встановлено наявність версій із курсовими IP-камерами та камерами з трьохосьовими підвісами.

"Найбільше в новій "Гербері" компонентів китайських (8) та американських (4) виробників. Збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БпЛА свідчить, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме "Герберу-2" з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі. ГУР МО України продовжує системну роботу з дослідження зразків озброєння, які застосовує ворог, та інформування світу про нові загрози", – сказано у дописі.

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Алла Кіосак

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