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The New York Times

россия применяет новую "Герберу" с увеличенной дальностью до 1200 км - ГУР

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

ГУР раскрыло характеристики «Герберы-2» с дальностью до 1200 км и боевой частью массой до 25 кг. Дрон содержит преимущественно китайские компоненты.

россия применяет новую "Герберу" с увеличенной дальностью до 1200 км - ГУР

Страна-агрессор применяет крупную версию БПЛА "Гербера" повышенной дальности, способную нести боевую часть массой до 25 килограммов. Главное управление разведки МО Украины обнародовало информацию о компонентах и электронике беспилотника "Гербера-2", передает УНН.

Противник применяет крупную версию БПЛА "Гербера" повышенной дальности, способную нести боевую часть массой до 25 кг

- сообщили в ГУР.

Детали

ГУР МО Украины на портале War&Sanctions опубликовало интерактивную 3D-модель, информацию о компонентах и электронной компонентной базе БПЛА "Гербера-2". 

"Противник существенно доработал беспилотные аппараты "Гербера", которые первоначально разрабатывались как ложные цели для перегрузки противовоздушной обороны. Первые версии имели модификации "Разведчик" и "Камикадзе", но оставались достаточно простыми и недорогими аппаратами. Постепенно их "начинка" начала приближаться к оснащению значительно более дорогих БПЛА типа "Герань": "Кометы", mesh-модемы, недешевые камеры на карданных подвесах. Недавно враг начал применять увеличенную версию "Герберы". Новый образец имеет размах крыльев 3 м и длину фюзеляжа 2,6 м. Благодаря новому топливному баку объемом 63 литра беспилотник может преодолеть расстояние до 1200 км", – объясняют в разведке.

По имеющейся информации, для сохранения стабильности борта во время маневров бак внутри разделен на отдельные секции. Двухцилиндровый двухтактный двигатель — это фактически половина двигателя от "Герани-2", производство которого локализовали в Алабуге.

"В исследованном образце использована осколочно-фугасная зажигательная боевая часть ОФЗБЧ-10 массой 10 кг и отдельные мешки с зажигательной смесью. Согласно заявленным противником характеристикам, беспилотник может нести боевую часть массой до 25 кг. Электронику "Герберы-2" составляют обновленный полетный контроллер, 12-канальная "Комета", mesh-модем производства Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd (КНР) и новый блок обработки видео "Сосиска", реализованный на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi", – говорится  в сообщении.

Кроме того, исследованный образец имел двойную IP-камеру, закрепленную на фюзеляже над топливным баком и предназначенную для обнаружения перехватчиков. Помимо этого, было установлено наличие версий с курсовыми IP-камерами и камерами с трехосевыми подвесами.

"Больше всего в новой "Гербере" компонентов китайских (8) и американских (4) производителей. Увеличенная благодаря большому топливному баку операционная дальность БПЛА свидетельствует о том, что регион его применения может выйти за пределы территории Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши. ГУР МО Украины продолжает системную работу по исследованию образцов вооружения, которые применяет враг, и информированию мира о новых угрозах", – говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины поразили завод "Энергия" и объекты в Орле, Донецке и Тольятти. Удары усложняют производство ракет и дронов.

Алла Киосак

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