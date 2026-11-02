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У росії силовики затримували людей у костюмах банана та динозавра під час святкування Гелловіну

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У москві та краснодарі силовики затримували учасників святкувань, зокрема підлітків у костюмах банана й динозавра. У клубі 200 гостей поклали на підлогу.

У росії силовики затримували людей у костюмах банана та динозавра під час святкування Гелловіну

У москві та краснодарі російські силовики влаштували рейди проти людей, які святкували Гелловін у ніч проти 1 листопада. Правоохоронці затримували молодь у святкових костюмах, а в одному зі столичних клубів змусили близько 200 відвідувачів лягти обличчям до підлоги. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

У центрі москви рейд проводили співробітники поліції, ОМОНу та росгвардії. У районі Китай-города вони затримали кількох людей, частину з яких поклали обличчям на асфальт

За даними SOTAvision, серед затриманих опинилися підлітки в костюмах банана та тиранозавра. Силовики змусили їх зняти святкове вбрання, після чого відпустили.

У клубі 200 людей поклали обличчям до підлоги

У москві правоохоронці також увірвалися до клубу Bizarre, де відбувалася вечірка до Гелловіну. Близько 200 гостей змусили лягти на підлогу, багатьох обшукали та допитали.

За інформацією російських Telegram-каналів, силовики шукали так звану "пропаганду ЛГБТ". Водночас адміністрація закладу повідомила, що перевірка не виявила порушень.

У краснодарі поліція також затримувала підлітків у святкових костюмах та гримі. Деяких доставляли до службових автобусів для складання протоколів.

У місцевому МВС пояснили рейди турботою про безпеку неповнолітніх і контролем за дотриманням обмежень на їхнє перебування на вулиці вночі.

Російський депутат назвав Гелловін "атракціоном для дегенератів"

Святкування викликало обурення депутата краснодарського крайового парламенту дениса хмелевського.

Він назвав костюмовані гуляння "дешевим імпортним атракціоном для дегенератів" та звинуватив учасників у нехтуванні так званими традиційними цінностями.

На думку депутата, святкування Гелловіну є проявом "згубного впливу Заходу", а молодь нібито мала б думати про війну, яку росія веде проти України.

У Німеччині затримали двох білорусів, яких підозрюють у підготовці диверсій на користь росії29.10.26, 01:37 • 5055 переглядiв

Степан Гафтко

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