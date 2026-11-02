В России силовики задерживали людей в костюмах банана и динозавра во время празднования Хэллоуина

В Москве и Краснодаре российские силовики устроили рейды против людей, которые праздновали Хеллоуин в ночь на 1 ноября. Правоохранители задерживали молодежь в праздничных костюмах, а в одном из столичных клубов заставили около 200 посетителей лечь лицом к полу. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

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В центре Москвы рейд проводили сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии. В районе Китай-города они задержали нескольких людей, часть из которых положили лицом на асфальт

По данным SOTAvision, среди задержанных оказались подростки в костюмах банана и тираннозавра. Силовики заставили их снять праздничные наряды, после чего отпустили.

В клубе 200 человек положили лицом к полу

В Москве правоохранители также ворвались в клуб Bizarre, где проходила вечеринка в честь Хеллоуина. Около 200 гостей заставили лечь на пол, многих обыскали и допросили.

По информации российских Telegram-каналов, силовики искали так называемую "пропаганду ЛГБТ". В то же время администрация заведения сообщила, что проверка не выявила нарушений.

В Краснодаре полиция также задерживала подростков в праздничных костюмах и гриме. Некоторых доставляли к служебным автобусам для составления протоколов.

В местном МВД объяснили рейды заботой о безопасности несовершеннолетних и контролем за соблюдением ограничений на их пребывание на улице в ночное время.

Российский депутат назвал Хеллоуин "аттракционом для дегенератов"

Празднование вызвало возмущение депутата Краснодарского краевого парламента Дениса Хмелевского.

Он назвал костюмированные гуляния "дешевым импортным аттракционом для дегенератов" и обвинил участников в пренебрежении так называемыми традиционными ценностями.

По мнению депутата, празднование Хеллоуина является проявлением "пагубного влияния Запада", а молодежь якобы должна была бы думать о войне, которую Россия ведет против Украины.

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