В Германии задержали двух белорусов, подозреваемых в подготовке диверсий в интересах России
Киев • УНН
Двоих белорусов подозревают в подготовке поджогов объектов критической инфраструктуры в интересах России. Их также проверяют в рамках расследования пожара в Румынии.
В Германии арестовали двух граждан Беларуси, которых подозревают в подготовке диверсий в интересах России. По данным следствия, мужчины могли планировать поджоги вблизи железнодорожной инфраструктуры и линий электропередачи. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности, пишет УНН.
Детали
По информации издания, подозреваемым 39 и 50 лет. Оба находятся под стражей с начала октября.
Немецкие правоохранители проверяют их возможную причастность к подготовке поджогов объектов критической инфраструктуры. При этом следствие рассматривает версию о том, что мужчины могли действовать в интересах российской стороны.
Задержанных также подозревают в поджоге возле оборонного предприятия в Румынии
Как отмечает Der Spiegel, деятельностью двух белорусов также заинтересовались правоохранительные органы Румынии.
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Румынские власти расследуют их возможную причастность к пожару в промышленном парке города Брашов, который произошел в ночь на 14 сентября.
На территории этого промышленного комплекса расположено оборонное предприятие, занимающееся производством гранатометов и боеприпасов.
В настоящее время неизвестно, удалось ли следователям установить непосредственную связь задержанных с российскими спецслужбами. Подробности относительно доказательств и возможных заказчиков диверсий не разглашаются.
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