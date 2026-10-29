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В Германии задержали двух белорусов, подозреваемых в подготовке диверсий в интересах России

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Двоих белорусов подозревают в подготовке поджогов объектов критической инфраструктуры в интересах России. Их также проверяют в рамках расследования пожара в Румынии.

В Германии задержали двух белорусов, подозреваемых в подготовке диверсий в интересах России

В Германии арестовали двух граждан Беларуси, которых подозревают в подготовке диверсий в интересах России. По данным следствия, мужчины могли планировать поджоги вблизи железнодорожной инфраструктуры и линий электропередачи. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности, пишет УНН.

Детали

По информации издания, подозреваемым 39 и 50 лет. Оба находятся под стражей с начала октября.

Немецкие правоохранители проверяют их возможную причастность к подготовке поджогов объектов критической инфраструктуры. При этом следствие рассматривает версию о том, что мужчины могли действовать в интересах российской стороны.

Задержанных также подозревают в поджоге возле оборонного предприятия в Румынии

Как отмечает Der Spiegel, деятельностью двух белорусов также заинтересовались правоохранительные органы Румынии.

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Румынские власти расследуют их возможную причастность к пожару в промышленном парке города Брашов, который произошел в ночь на 14 сентября.

На территории этого промышленного комплекса расположено оборонное предприятие, занимающееся производством гранатометов и боеприпасов.

В настоящее время неизвестно, удалось ли следователям установить непосредственную связь задержанных с российскими спецслужбами. Подробности относительно доказательств и возможных заказчиков диверсий не разглашаются.

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Степан Гафтко

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