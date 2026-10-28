В Турции задержали 85 членов группировки из-за поджогов Starlink — CNN

Правоохранительные органы Турции задержали 85 членов преступной организации, которых подозревают в причастности к недавним поджогам наземных систем спутниковой связи Starlink в странах Европы. Об этом сообщил CNN Turk, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, операция по задержанию злоумышленников прошла одновременно в 30 провинциях Турции. Фигурантами являются представители преступной организации «Далтоны» (Daltonlar).

Целью операции было задержание 100 человек, однако удалось задержать 85 преступников. Остальных фигурантов разыскивают. Сообщается, что злоумышленники вербовали людей с помощью социальных сетей для совершения преступных действий. Впоследствии их добавляли в группы в мессенджере WhatsApp, где они получали указания.

Контекст

Недавно в Европе произошла волна поджогов наземных систем спутниковой связи Starlink. Это зафиксировали в Польше, а также в Болгарии: возле столицы страны Софии подожгли 11 из 17 антенн, обеспечивающих связь с системой Starlink, которые «активно используются» во время войны в Украине.

Напомним

Институт изучения войны сообщил, что Россия продолжает расширять «кинетические» действия в Европе, которые, вероятно, направлены на срыв помощи Запада Украине и проверку решимости НАТО.