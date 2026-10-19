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Financial Times

Диверсії рф у країнах НАТО мають на меті зрив допомоги Україні - ISW

Київ • УНН

 • 880 перегляди

росія активізує підпали, диверсії та вторгнення дронів у повітряний простір країн НАТО. Мета - зірвати допомогу Україні та випробувати Альянс.

Диверсії рф у країнах НАТО мають на меті зрив допомоги Україні - ISW

Росія продовжує розширювати "кінетичні" дії в Європі, які, ймовірно, мають на меті зірвати допомогу Заходу Україні та випробувати рішучість НАТО. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Аналітики нагадують, що Міністерство закордонних справ Румунії повідомило 17 жовтня, що румунські ВПС виявили та збили два неідентифіковані безпілотники поблизу південно-східного кордону з Україною над Чорним морем.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив, що в ніч з 17 на 18 жовтня невстановлені особи намагалися підпалити об'єкт литовської компанії, яка зберігає комунікаційне обладнання Starlink, і пояснив інцидент кінетичною активністю росії проти Європи. Сінкявічюс зазначив, що спроба підпалу 18 жовтня в Литві була схожа на аналогічні інциденти в Польщі та Болгарії

- йдеться у статті.

В ISW оцінюють, що росія останнім часом активізує свою кінетичну діяльність проти Європи, зокрема шляхом підпалів та інших спроб диверсій проти європейських підприємств оборонної промисловості, що постачають зброю Україні, а також вторгнень дронів у європейський повітряний простір, щоб зірвати транспортування західної допомоги та військової техніки до України.

Нагадаємо

Напередодні два F-16 румунських ВПС збили безпілотники, які увійшли в повітряний простір країни. Цілі знищили над територіальними водами.

У Литві намагалися підпалити сховище обладнання Starlink18.10.26, 14:47 • 12467 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Вибухи
Війна в Україні
Starlink
Інститут вивчення війни
НАТО
Литва
Болгарія
Румунія
Україна
Польща