Диверсии РФ в странах НАТО направлены на срыв помощи Украине — ISW
Киев • УНН
Россия активизирует поджоги, диверсии и вторжения беспилотников в воздушное пространство стран НАТО. Цель — сорвать помощь Украине и испытать Альянс.
Россия продолжает расширять «кинетические» действия в Европе, которые, вероятно, направлены на срыв западной помощи Украине и проверку решимости НАТО. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.
Детали
Аналитики напоминают, что Министерство иностранных дел Румынии сообщило 17 октября, что румынские ВВС обнаружили и сбили два неопознанных беспилотника вблизи юго-восточной границы с Украиной над Чёрным морем.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что в ночь с 17 на 18 октября неизвестные пытались поджечь объект литовской компании, которая хранит коммуникационное оборудование Starlink, и объяснил инцидент кинетической активностью России против Европы. Синкявичюс отметил, что попытка поджога 18 октября в Литве была похожа на аналогичные инциденты в Польше и Болгарии
В ISW оценивают, что Россия в последнее время активизирует свою кинетическую деятельность против Европы, в частности посредством поджогов и других попыток диверсий против европейских предприятий оборонной промышленности, поставляющих оружие Украине, а также вторжений беспилотников в европейское воздушное пространство, чтобы сорвать транспортировку западной помощи и военной техники в Украину.
Напомним
Накануне два F-16 румынских ВВС сбили беспилотники, вошедшие в воздушное пространство страны. Цели были уничтожены над территориальными водами.
В Литве пытались поджечь склад оборудования Starlink18.10.26, 14:47 • 12901 просмотр