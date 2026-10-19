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Диверсии РФ в странах НАТО направлены на срыв помощи Украине — ISW

Киев • УНН

 • 5070 просмотра

Россия активизирует поджоги, диверсии и вторжения беспилотников в воздушное пространство стран НАТО. Цель — сорвать помощь Украине и испытать Альянс.

Диверсии РФ в странах НАТО направлены на срыв помощи Украине — ISW

Россия продолжает расширять «кинетические» действия в Европе, которые, вероятно, направлены на срыв западной помощи Украине и проверку решимости НАТО. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Аналитики напоминают, что Министерство иностранных дел Румынии сообщило 17 октября, что румынские ВВС обнаружили и сбили два неопознанных беспилотника вблизи юго-восточной границы с Украиной над Чёрным морем.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что в ночь с 17 на 18 октября неизвестные пытались поджечь объект литовской компании, которая хранит коммуникационное оборудование Starlink, и объяснил инцидент кинетической активностью России против Европы. Синкявичюс отметил, что попытка поджога 18 октября в Литве была похожа на аналогичные инциденты в Польше и Болгарии

— говорится в статье.

В ISW оценивают, что Россия в последнее время активизирует свою кинетическую деятельность против Европы, в частности посредством поджогов и других попыток диверсий против европейских предприятий оборонной промышленности, поставляющих оружие Украине, а также вторжений беспилотников в европейское воздушное пространство, чтобы сорвать транспортировку западной помощи и военной техники в Украину.

Напомним

Накануне два F-16 румынских ВВС сбили беспилотники, вошедшие в воздушное пространство страны. Цели были уничтожены над территориальными водами.

В Литве пытались поджечь склад оборудования Starlink18.10.26, 14:47 • 12901 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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Война в Украине
Старлинк
Институт изучения войны
НАТО
Литва
Болгария
Румыния
Украина
Польша