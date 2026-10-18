В Литве пытались поджечь склад оборудования Starlink

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что ночью 18 октября в стране пытались поджечь компанию, которая хранит оборудование для связи Starlink. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Глава правительства Литвы созвал заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности в понедельник, 19 октября.

Была предпринята попытка поджога литовского предприятия, на котором хранится оборудование связи Starlink. Службы предупредили это предприятие о возможных нападениях, охрана была усилена, покушение не удалось. Наши службы очень внимательно следят за деятельностью враждебных государств и принимают меры для защиты людей и их имущества