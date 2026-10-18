В Литве пытались поджечь склад оборудования Starlink
Киев • УНН
В Литве предотвратили попытку поджога компании, хранящей оборудование Starlink. Премьер созвал Комиссию по вопросам национальной безопасности.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что ночью 18 октября в стране пытались поджечь компанию, которая хранит оборудование для связи Starlink. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
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Глава правительства Литвы созвал заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности в понедельник, 19 октября.
Была предпринята попытка поджога литовского предприятия, на котором хранится оборудование связи Starlink. Службы предупредили это предприятие о возможных нападениях, охрана была усилена, покушение не удалось. Наши службы очень внимательно следят за деятельностью враждебных государств и принимают меры для защиты людей и их имущества
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В воскресенье утром власти Литвы призвали жителей центральных и северных районов страны примерно на час перейти в укрытия из-за появления неопознанного летающего объекта.
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