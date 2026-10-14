Литва заморозила активи російських олігархів Фрідмана й Усманова

Фото: AP

Уряд Литви заморозив активи російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після виключення їх із санкційного списку ЄС. Про це йдеться у повідомленні уряду Литви, передає УНН.

"Уряд схвалив поданий Міністерством закордонних справ проєкт постанови, в якому пропонується заморозити кошти та економічні ресурси двох впливових російських бізнесменів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, майно зазначених осіб заморожується, а також забороняється прямо чи опосередковано надавати їм або на їхню користь кошти та економічні ресурси.

"Рішення виключити двох впливових російських олігархів із санкційних списків ЄС стало сигналом слабкості. Позиція Литви інша: ми задіюємо механізм національних санкцій і заморожуємо майно М. Фрідмана та А. Усманова. Тиск санкцій на росію та прихильників її агресивної війни має посилюватися", - заявив міністр закордонних справ Кестутіс Будріс.

В уряді додали, що Латвія та Естонія також застосовують до Фрідмана та Усманова національні санкції, а 24 вересня 2026 року ці особи були внесені на п’ятирічний термін до списку іноземців, яким заборонено в’їзд до Литви.

Нагадаємо

Дипломати ЄС повідомили, що представники держав-членів погодилися виключити двох мільярдерів із санкційного списку щодо росії та продовжити дію санкцій стосовно решти 3000 фізичних і юридичних осіб ще на три роки.