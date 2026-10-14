Литва заморозила активы российских олигархов Фридмана и Усманова

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Правительство Литвы заморозило активы российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после исключения их из санкционного списка ЕС. Об этом говорится в сообщении правительства Литвы, передает УНН.

"Правительство одобрило представленный Министерством иностранных дел проект постановления, в котором предлагается заморозить средства и экономические ресурсы двух влиятельных российских бизнесменов — Алишера Усманова и Михаила Фридмана", — говорится в сообщении.

Как отмечается, имущество указанных лиц замораживается, а также запрещается прямо или косвенно предоставлять им или в их пользу средства и экономические ресурсы.

"Решение исключить двух влиятельных российских олигархов из санкционных списков ЕС стало сигналом слабости. Позиция Литвы иная: мы задействуем механизм национальных санкций и замораживаем имущество М. Фридмана и А. Усманова. Санкционное давление на Россию и сторонников ее агрессивной войны должно усиливаться", — заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

В правительстве добавили, что Латвия и Эстония также применяют к Фридману и Усманову национальные санкции, а 24 сентября 2026 года эти лица были внесены сроком на пять лет в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

Напомним

Дипломаты ЕС сообщили, что представители государств-членов договорились исключить двух миллиардеров из санкционного списка в отношении России и продлить действие санкций в отношении остальных 3000 физических и юридических лиц еще на три года.