У Литві намагалися підпалити сховище обладнання Starlink

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив, що вночі 18 жовтня у країні намагались підпалити компанію, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

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Очільник уряду Литви скликав засідання Комісії з питань національної безпеки у понеділок, 19 жовтня.

Була зроблена спроба підпалу литовського підприємства, на якому зберігається обладнання зв’язку Starlink. Служби попередили це підприємство про можливі напади, охорону було посилено, замах не вдався. Наші служби дуже пильно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна - йдеться в дописі.

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У неділю вранці влада Литви закликала жителів центральних і північних районів країни на близько години перейти в укриття через появу невпізнаного літаючого об'єкта.

Нагадаємо

Уряд Литви заморозив активи російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після виключення їх із санкційного списку ЄС.