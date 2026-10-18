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The Guardian
Техніка

У Литві намагалися підпалити сховище обладнання Starlink

Київ • УНН

 • 796 перегляди

У Литві запобігли спробі підпалу компанії, що зберігає обладнання Starlink. Прем’єр скликав Комісію з питань нацбезпеки.

У Литві намагалися підпалити сховище обладнання Starlink

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив, що вночі 18 жовтня у країні намагались підпалити компанію, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

Очільник уряду Литви скликав засідання Комісії з питань національної безпеки у понеділок, 19 жовтня.

Була зроблена спроба підпалу литовського підприємства, на якому зберігається обладнання зв’язку Starlink. Служби попередили це підприємство про можливі напади, охорону було посилено, замах не вдався. Наші служби дуже пильно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна

- йдеться в дописі.

Додатково

У неділю вранці влада Литви закликала жителів центральних і північних районів країни на близько години перейти в укриття через появу невпізнаного літаючого об'єкта.

Нагадаємо

Уряд Литви заморозив активи російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після виключення їх із санкційного списку ЄС.

Євген Устименко

Світ
Санкції
Starlink
НАТО
Європейський Союз
Литва