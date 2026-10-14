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У Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink, що давали зв'язок Україні - депутат

Київ • УНН

 • 10227 перегляди

Поблизу Софії невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink. Болгарська влада заявила про інтенсивне розслідування та посилення охорони.

У Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink, що давали зв'язок Україні - депутат
Фото ілюстративне

Біля столиці Болгарії ймовірно підпалили 11 із 17 антен, що забезпечують зв'язок із системою Starlink, які "активно використовуються" під час війни в Україні.  Про це повідомив у Facebook болгарський депутат Івайл Мірчев, передає УНН.

На секретному об'єкті поблизу Софії було навмисно підпалено одинадцять антен, що забезпечують зв'язок із системою Starlink (комунікаційною мережею компанії SpaceX). Ці антени слугують основним каналом зв'язку із супутниками Маска на орбіті, які також активно використовуються під час війни в Україні 

- повідомив Мірчев.

За його словами, двоє невідомих у масках підпалили 11 із 17 антен SpaceX, що забезпечують супутниковий зв'язок Starlink.

Разом з тим, болгарський депутат зауважив, що жодних повідомлень про цей інцидент не надходило "ні від Міністерства внутрішніх справ (Болгарії - ред.), ні в ЗМІ, ні з будь-яких інших джерел — наче цієї події взагалі не було".

Лише кілька днів тому на засіданні Консультативної ради з національної безпеки (КРНБ) керівник Державного агентства національної безпеки (ДАНБ) запевнив мене, що контррозвідка активно працює над протидією диверсіям, пов'язаним із росією. Очевидно, що вони не справляються зі своїм завданням належним чином... Ми з моїм колегою Божановим направили депутатські запити до ДАНБ та Міністерства внутрішніх справ. Додаткову інформацію ми оприлюднимо завтра в парламенті 

- резюмував Мірчев.

Додамо

Як повідомляє видання BNR News, прем'єр Болгарії Румен Радєв відмовився розголошувати подробиці щодо повідомлень про навмисний підпал антен, які використовуються для супутникової системи Starlink, посилаючись на триваюче розслідування.

"Триває розслідування, і воно відбувається дуже інтенсивно. Я закликав голову Державного агентства національної безпеки (ДАНБ) не розкривати подробиць на цьому етапі, попри вашу велику цікавість. Утім, це питання найближчого часу. Ми співпрацюємо з партнерськими відомствами, щоб успішно завершити цю операцію. Якби голова ДАНБ і поліція оприлюднили встановлені факти, ми б не досягли бажаного результату; однак можу запевнити вас, що ситуація з розслідуванням перебуває під контролем", — заявив Радєв.

Тим часом міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв уточнив, що заходи безпеки щодо таких об'єктів було посилено: "Можу додати — не порушуючи при цьому хід розслідування, — що, хоча відповідальність за безпеку цих об'єктів лежить на їхніх власниках, структури Міністерства внутрішніх справ вжили додаткових заходів для захисту подібних об'єктів по всій країні".

У Міноборони заявили, що контактують із США та SpaceX через обмеження Starlink у русі - ЗМІ14.10.26, 15:35 • 9310 переглядiв

Нагадаємо

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

Припущення про те, що компанія Маска може обмежити бойові можливості українських військових, викликало різку реакцію з боку Польщі, яка оплачує послуги Starlink для України.

"Гей, @elonmusk, великий чоловіче, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? — запитав Маска в соцмережі X міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. — Ми, твої європейські клієнти, стежимо за тобою".

Reuters зауважує, що Маск є близьким політичним союзником Трампа, і припущення про можливе обмеження компанією SpaceX можливостей України посилило побоювання Києва, що Вашингтон може припинити підтримку на полі бою, аби змусити свого колишнього союзника піти на поступки.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвітТехнології
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російська пропаганда
Війна в Україні
Starlink
Радослав Сікорський
SpaceX
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Ілон Маск
Болгарія
Україна
Польща