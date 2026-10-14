В Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антен Starlink, обеспечивавших связь Украине — депутат

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Вблизи столицы Болгарии, вероятно, подожгли 11 из 17 антен, обеспечивающих связь с системой Starlink, которые «активно используются» во время войны в Украине. Об этом сообщил в Facebook болгарский депутат Ивайло Мирчев, передает УНН.

На секретном объекте вблизи Софии были преднамеренно подожжены одиннадцать антенн, обеспечивающих связь с системой Starlink (коммуникационной сетью компании SpaceX). Эти антенны служат основным каналом связи со спутниками Маска на орбите, которые также активно используются во время войны в Украине - сообщил Мирчев.

По его словам, двое неизвестных в масках подожгли 11 из 17 антенн SpaceX, обеспечивающих спутниковую связь Starlink.

Вместе с тем болгарский депутат отметил, что никаких сообщений об этом инциденте не поступало «ни от Министерства внутренних дел (Болгарии — ред.), ни в СМИ, ни из каких-либо других источников — словно этого события вообще не было».

Всего несколько дней назад на заседании Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ) руководитель Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) заверил меня, что контрразведка активно работает над противодействием диверсиям, связанным с россией. Очевидно, что они не справляются со своей задачей должным образом... Мы с моим коллегой Божановым направили депутатские запросы в ДАНС и Министерство внутренних дел. Дополнительную информацию мы обнародуем завтра в парламенте - резюмировал Мирчев.

Добавим

Как сообщает издание BNR News, премьер-министр Болгарии Румен Радев отказался разглашать подробности сообщений о преднамеренном поджоге антенн, используемых для спутниковой системы Starlink, сославшись на продолжающееся расследование.

«Расследование продолжается и проходит очень интенсивно. Я призвал председателя Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) не раскрывать подробности на данном этапе, несмотря на ваше большое любопытство. Впрочем, это вопрос ближайшего времени. Мы сотрудничаем с партнерскими ведомствами, чтобы успешно завершить эту операцию. Если бы председатель ДАНС и полиция обнародовали установленные факты, мы бы не достигли желаемого результата; однако могу заверить вас, что ситуация с расследованием находится под контролем», — заявил Радев.

Тем временем министр внутренних дел Иван Демерджиев уточнил, что меры безопасности в отношении таких объектов были усилены: «Могу добавить — не нарушая при этом ход расследования, — что, хотя ответственность за безопасность этих объектов лежит на их владельцах, структуры Министерства внутренних дел приняли дополнительные меры для защиты подобных объектов по всей стране».

В Минобороны заявили, что контактируют с США и SpaceX из-за ограничений Starlink при движении — СМИ

Напомним

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов подтвердил, что этой ночью компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения.

Предположение о том, что компания Маска может ограничить боевые возможности украинских военных, вызвало резкую реакцию со стороны Польши, которая оплачивает услуги Starlink для Украины.

«Эй, @elonmusk, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? — спросил Маска в социальной сети X министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. — Мы, твои европейские клиенты, следим за тобой».

Reuters отмечает, что Маск является близким политическим союзником Трампа, и предположение о возможном ограничении компанией SpaceX возможностей Украины усилило опасения Киева, что Вашингтон может прекратить поддержку на поле боя, чтобы заставить своего бывшего союзника пойти на уступки.