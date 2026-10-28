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У Туреччині затримали 85 членів угруповання через підпали Starlink - CNN

Київ • УНН

 • 212 перегляди

У 30 провінціях Туреччини затримали 85 учасників "Далтонів", підозрюваних у підпалах Starlink у Європі. Ще 15 фігурантів розшукують.

У Туреччині затримали 85 членів угруповання через підпали Starlink - CNN

Правоохоронні органи Туреччини затримали 85 членів злочинної організації, яких підозрюють у причетності до нещодавніх підпалів наземних систем супутникового зв'язку Starlink у країнах Європи. Про це повідомив CNN Turk, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, операція з затримання зловмисників відбулася одночасно в 30 провінціях Туреччини. Фігурантами є представники злочинної організації "Далтони" (Daltonlar).

Метою операції було затримання 100 людей, але вдалось затримати 85 злочинців. Інших фігурантів шукають. Повідомляється, що зловмисники вербували людей за допомогою соціальних мереж для вчинення злочинних дій. Згодом їх додавали до груп у месенджері WhatsApp, де вони отримували вказівки.

Контекст

Нещодавно у Європі сталась хвиля підпалів наземних систем супутникового зв'язку Starlink. Це зафіксували у Польщі, а також у Болгарії: біля столиці країни Софії, підпалили 11 із 17 антен, що забезпечують зв'язок із системою Starlink, які "активно використовуються" під час війни в Україні.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомив, що росія продовжує розширювати "кінетичні" дії в Європі, які, ймовірно, мають на меті зірвати допомогу Заходу Україні та випробувати рішучість НАТО.

Євген Устименко

КриміналСвітТехнології
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Кібератака
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
WhatsApp
Starlink
Інститут вивчення війни
НАТО
Болгарія
Туреччина
Україна
Польща