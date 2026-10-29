У Німеччині затримали двох білорусів, яких підозрюють у підготовці диверсій на користь росії
Київ • УНН
Двох білорусів підозрюють у підготовці підпалів критичної інфраструктури в інтересах росії. Їх також перевіряють у справі пожежі в Румунії.
У Німеччині заарештували двох громадян білорусі, яких підозрюють у підготовці диверсій в інтересах росії. За даними слідства, чоловіки могли планувати підпали поблизу залізничної інфраструктури та ліній електропередач. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела в органах безпеки, пише УНН.
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За інформацією видання, підозрюваним 39 і 50 років. Обидва перебувають під вартою від початку жовтня.
Німецькі правоохоронці перевіряють їхню можливу причетність до підготовки підпалів об'єктів критичної інфраструктури. При цьому слідство розглядає версію, що чоловіки могли діяти в інтересах російської сторони.
Затриманих також підозрюють у підпалі поблизу оборонного підприємства в Румунії
Як зазначає Der Spiegel, діяльністю двох білорусів зацікавилися також правоохоронні органи Румунії.
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Румунська влада розслідує їхню можливу причетність до пожежі в промисловому парку міста Брашов, яка сталася в ніч проти 14 вересня.
На території цього промислового комплексу розташоване оборонне підприємство, що займається виробництвом гранатометів та боєприпасів.
Наразі невідомо, чи вдалося слідчим встановити безпосередній зв'язок затриманих із російськими спецслужбами. Подробиці щодо доказів та можливих замовників диверсій не розголошуються.
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