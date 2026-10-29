У Німеччині затримали двох білорусів, яких підозрюють у підготовці диверсій на користь росії

Хакери зламали державні системи Молдови та викрали дані майже третини населення країни

Угода Трампа з путіним щодо постачання російського дизеля не допомогла знизити ціни на пальне у США – WSJ

путін назвав Ілона Маска "генієм" після його критики Зеленського та заявив про контакти з мільярдером

москву та підмосков'я масовано атакують дрони, в аеропортах обмежили польоти та розвернули літаки з Туреччини

У кремлі заявили, що мирні переговори щодо України відбудуться після 4 листопада

Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців

В Олешках розміновують маршрути для евакуації цивільних

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Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето

ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ