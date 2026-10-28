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У Польщі затримали українця за підозрою в диверсіях для росії у Румунії

Київ • УНН

 • 878 перегляди

У Польщі заарештували 25-річного українця, якого підозрюють у розвідці для підпалів у Румунії. Його можуть екстрадувати за ордером.

У Польщі затримали українця за підозрою в диверсіях для росії у Румунії

У Польщі співробітники Центрального слідчого бюро поліції заарештували підозрюваного в участі в групі диверсантів, які працювали на росію та пов'язані з підпалами в Румунії. Це Артем С., 25-річний громадянин України, екстрадиція якого до Румунії тепер очікується за європейським ордером на арешт. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Артем С., як пише видання, "є одним із трьох членів групи, яка нібито влаштувала пожежу на державному оборонному підприємстві Romarma в Брашові, центральна Румунія, в середині вересня". Вогонь тоді охопив приміщення площею 1000 квадратних метрів.

За даними репортера RMF FM, "роль українця полягала в розвідці. Його завданням було ідентифікувати об'єкт, який планували підпалити, та оплатити операцію".

За даними румунської розвідки, "25-річний чоловік працював з двома білорусами. Їх затримали в Німеччині. Група також нібито здійснювала напади на українські військові навчальні центри, а також державні та приватні компанії з виробництва зброї та інші промислові об'єкти".

Затримання українця здійснили поліцейські з Департаменту боротьби з тероризмом. Вони проникли до квартири в Урсусі, де проживав іноземець, пише видання.

У Румунії викрили російську диверсійну мережу після пожежі на збройовому заводі27.10.26, 10:34 • 4926 переглядiв

Юлія Шрамко

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