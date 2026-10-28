У Польщі затримали українця за підозрою в диверсіях для росії у Румунії

У Польщі співробітники Центрального слідчого бюро поліції заарештували підозрюваного в участі в групі диверсантів, які працювали на росію та пов'язані з підпалами в Румунії. Це Артем С., 25-річний громадянин України, екстрадиція якого до Румунії тепер очікується за європейським ордером на арешт. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

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Артем С., як пише видання, "є одним із трьох членів групи, яка нібито влаштувала пожежу на державному оборонному підприємстві Romarma в Брашові, центральна Румунія, в середині вересня". Вогонь тоді охопив приміщення площею 1000 квадратних метрів.

За даними репортера RMF FM, "роль українця полягала в розвідці. Його завданням було ідентифікувати об'єкт, який планували підпалити, та оплатити операцію".

За даними румунської розвідки, "25-річний чоловік працював з двома білорусами. Їх затримали в Німеччині. Група також нібито здійснювала напади на українські військові навчальні центри, а також державні та приватні компанії з виробництва зброї та інші промислові об'єкти".

Затримання українця здійснили поліцейські з Департаменту боротьби з тероризмом. Вони проникли до квартири в Урсусі, де проживав іноземець, пише видання.

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