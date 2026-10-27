У Румунії викрили російську диверсійну мережу після пожежі на збройовому заводі

У Румунії викрито російську диверсійну мережу, яка причетна до пожежі на збройному заводі Carfil у місті Брашов. Вони могли мати й інші цілі в Румунії та сусідніх країнах. Про це повідомила служба розвідки Румунії, передає УНН.

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"Румунська розвідувальна служба у співпраці з внутрішніми та зовнішніми партнерами виявила скоординовану диверсійну мережу з російської федерації, причетну до спричинення пожежі 14 вересня 2026 року на промисловій платформі Carfil у Брашові, поблизу компанії CARFIL SA, дочірньої компанії CN ROMARM. Розслідування підтвердило причетність кількох громадян колишніх радянських держав, які проживають у країнах Європейського Союзу. Щодо їхньої діяльності в Румунії та у співпраці з органами влади кількох європейських держав тривають судові розслідування", – йдеться у дописі.

За інформацією розвідувальної служби, отримані ними дані свідчать про те, що місії мережі не обмежувалися лише Румунією.

"Координатори в російській федерації визначили для неї широкий спектр цілей у регіоні: державні та приватні об'єкти з виробництва зброї, а також інші об'єкти військового та промислового інтересу. Ця справа є частиною ширшої кампанії диверсійних операцій, координованих російською федерацією в Європі. Розслідування, проведені цього року, також виявили інші спроби, спрямовані на цілі в Румунії, включаючи міжнародні військові об'єкти або ті, що використовуються для навчання збройних сил України. Ці дії спрямовані на залякування, вплив на обороноздатність та послаблення внеску держав-мішеней у європейську та регіональну безпеку", – сказано у дописі розвідки.

Згідно з наявними даними, вербування часто починається в соціальних мережах із пропозицій грошей за завдання, які здаються нешкідливими, наприклад спостереження за об’єктами або їх фотографування. Згодом завдання можуть ускладнюватися та передбачати підпали, руйнування або вбивства.

"У разі відмови координатори можуть вдатися до тиску та шантажу. Ці мережі експлуатують, зокрема, фінансову вразливість, залежності або кримінальне минуле. Щоб приховати свою особу та пересування, їхні учасники часто використовують транспорт, житло та платіжні засоби на імена інших людей, а також зв'язок за допомогою карток із третіх країн та зашифрованих месенджерів. Ці елементи повинні оцінюватися разом та в контексті; окремо вони не вказують на участь особи в диверсійній діяльності", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

На збройовому заводі в Куджирі, Румунія, сталася пожежа зі збитками понад 400 тисяч євро. Знищено 150 тисяч кулеметних набоїв, влада розглядає версію диверсії.