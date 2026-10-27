В Румынии раскрыли российскую диверсионную сеть после пожара на оружейном заводе

$45.540.3450.950.38
ukenru
10:06 • 1638 просмотра
Лидеры Финляндии и Норвегии переговорили с путиным о переговорах и созвонились с Зеленским
Эксклюзив
10:05 • 5230 просмотра
Fire Point опровергла фейк об остановке производства крылатой ракеты FP-5 "Фламинго"
07:27 • 19275 просмотра
Киев стал основным направлением ночного удара рф, часть баллистики обезвредили - подробности от ВС ВСУ
07:19 • 18683 просмотра
В ООН признали атаки рф на энергетику Украины военными преступлениями и преступлениями против человечности
06:41 • 18911 просмотра
Буданов объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках
05:58 • 32530 просмотра
"Или Трамп лжёт, или Маск": в Конгрессе США требуют выяснить, кто ограничил Starlink для Украины
05:26 • 43640 просмотра
Ночью Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область: есть погибшие, раненые и масштабные разрушенияPhoto
05:13 • 28896 просмотра
В Киеве российская ракета попала в Южный мост — движение метро частично остановили, а маршруты автобусов изменилиVideo
27 октября, 04:17 • 27596 просмотра
В Европу вернули женщину, заражённую вирусом Эбола — угрожает ли континенту распространение болезни
27 октября, 02:17 • 27221 просмотра
Украину ждет "жестокая зима", а Путин не стремится к миру — тревожное предупреждение Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
85%
757мм
Популярные новости
Натали Портман впервые рассказала о жизни после рождения третьего ребёнка27 октября, 01:06 • 34522 просмотра
В оккупированной Луганщине дроны атаковали склад боеприпасов — продолжается мощная детонацияVideo27 октября, 01:17 • 37657 просмотра
Меган Маркл готовится вернуться на телевидение — герцогиня может стать ведущей популярного шоу27 октября, 02:06 • 31654 просмотра
Софию Вергару заметили держащейся за руку с солистом Imagine Dragons — в Голливуде заговорили о новом романе27 октября, 03:05 • 33322 просмотра
Роскошные бани, статуи богов и драгоценные предметы — археологи нашли предполагаемую резиденцию римского военачальникаPhoto27 октября, 04:05 • 31678 просмотра
публикации
Fire Point опровергла фейк об остановке производства крылатой ракеты FP-5 "Фламинго"
Эксклюзив
10:05 • 5258 просмотра
Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо26 октября, 17:06 • 52514 просмотра
В Украине готовят изменения в защите животных — станет ли наказание за жестокость более эффективным26 октября, 15:24 • 56405 просмотра
Первое "украинское классическое" в этом сезоне - анонс 1/8 финала Кубка Украины 26 октября, 14:28 • 52739 просмотра
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
Эксклюзив
26 октября, 12:15 • 61291 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Александр Стабб
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Южный мост (Киев)
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Вылетаю к вам": Даша Астафьева заинтриговала фото перед радиодиктантомPhoto08:45 • 7688 просмотра
Группа Райана Гослинга выпустила первую песню за 17 летVideo08:05 • 9976 просмотра
Jay-Z впервые выступит на шоу в перерыве СупербоулаVideo06:14 • 20631 просмотра
Роскошные бани, статуи богов и драгоценные предметы — археологи нашли предполагаемую резиденцию римского военачальникаPhoto27 октября, 04:05 • 31738 просмотра
Софию Вергару заметили держащейся за руку с солистом Imagine Dragons — в Голливуде заговорили о новом романе27 октября, 03:05 • 33386 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
MIM-104 Patriot
НАСАМС

В Румынии раскрыли российскую диверсионную сеть после пожара на оружейном заводе

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

Сеть связывают с пожаром на заводе Carfil в Брашове 14 сентября. Её координаторы могли планировать диверсии в Румынии и соседних странах.

В Румынии раскрыли российскую диверсионную сеть после пожара на оружейном заводе

В Румынии раскрыта российская диверсионная сеть, причастная к пожару на оружейном заводе Carfil в городе Брашов. У неё могли быть и другие цели в Румынии и соседних странах. Об этом сообщила разведывательная служба Румынии, передаёт УНН.

Детали

"Румынская разведывательная служба в сотрудничестве с внутренними и внешними партнёрами выявила координированную диверсионную сеть из российской федерации, причастную к возникновению пожара 14 сентября 2026 года на промышленной платформе Carfil в Брашове, рядом с компанией CARFIL SA, дочерней компанией CN ROMARM. Расследование подтвердило причастность нескольких граждан бывших советских государств, проживающих в странах Европейского Союза. В отношении их деятельности в Румынии и сотрудничества с органами власти нескольких европейских государств продолжаются судебные расследования", – говорится в сообщении.

По информации разведывательной службы, полученные ею данные свидетельствуют о том, что миссии сети не ограничивались только Румынией.

"Координаторы в российской федерации определили для неё широкий спектр целей в регионе: государственные и частные объекты по производству оружия, а также другие объекты военного и промышленного значения. Это дело является частью более широкой кампании диверсионных операций, координируемых российской федерацией в Европе. Расследования, проведённые в этом году, также выявили другие попытки, направленные против целей в Румынии, включая международные военные объекты или объекты, используемые для подготовки вооружённых сил Украины. Эти действия направлены на запугивание, влияние на обороноспособность и ослабление вклада государств-мишеней в европейскую и региональную безопасность", – говорится в сообщении разведки.

Согласно имеющимся данным, вербовка часто начинается в социальных сетях с предложений денег за задания, которые кажутся безобидными, например наблюдение за объектами или их фотографирование. Впоследствии задания могут усложняться и предусматривать поджоги, разрушения или убийства.

"В случае отказа координаторы могут прибегнуть к давлению и шантажу. Эти сети эксплуатируют, в частности, финансовую уязвимость, зависимости или криминальное прошлое. Чтобы скрыть свою личность и перемещения, их участники часто используют транспорт, жильё и платёжные средства, оформленные на имена других людей, а также связь с помощью SIM-карт третьих стран и зашифрованных мессенджеров. Эти элементы следует оценивать вместе и в контексте; по отдельности они не свидетельствуют об участии лица в диверсионной деятельности", – говорится в сообщении.

Напомним

На оружейном заводе в Куджире, Румыния, произошёл пожар с ущербом более 400 тысяч евро. Уничтожено 150 тысяч пулемётных патронов, власти рассматривают версию диверсии. 

Алла Киосак

Новости Мира
Взрывы
Пожары
российская пропаганда
Банковская карта
Социальная сеть
Война в Украине
Европейский Союз
Румыния
Украина