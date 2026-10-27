В Румынии раскрыли российскую диверсионную сеть после пожара на оружейном заводе

В Румынии раскрыта российская диверсионная сеть, причастная к пожару на оружейном заводе Carfil в городе Брашов. У неё могли быть и другие цели в Румынии и соседних странах. Об этом сообщила разведывательная служба Румынии, передаёт УНН.

Детали

"Румынская разведывательная служба в сотрудничестве с внутренними и внешними партнёрами выявила координированную диверсионную сеть из российской федерации, причастную к возникновению пожара 14 сентября 2026 года на промышленной платформе Carfil в Брашове, рядом с компанией CARFIL SA, дочерней компанией CN ROMARM. Расследование подтвердило причастность нескольких граждан бывших советских государств, проживающих в странах Европейского Союза. В отношении их деятельности в Румынии и сотрудничества с органами власти нескольких европейских государств продолжаются судебные расследования", – говорится в сообщении.

По информации разведывательной службы, полученные ею данные свидетельствуют о том, что миссии сети не ограничивались только Румынией.

"Координаторы в российской федерации определили для неё широкий спектр целей в регионе: государственные и частные объекты по производству оружия, а также другие объекты военного и промышленного значения. Это дело является частью более широкой кампании диверсионных операций, координируемых российской федерацией в Европе. Расследования, проведённые в этом году, также выявили другие попытки, направленные против целей в Румынии, включая международные военные объекты или объекты, используемые для подготовки вооружённых сил Украины. Эти действия направлены на запугивание, влияние на обороноспособность и ослабление вклада государств-мишеней в европейскую и региональную безопасность", – говорится в сообщении разведки.

Согласно имеющимся данным, вербовка часто начинается в социальных сетях с предложений денег за задания, которые кажутся безобидными, например наблюдение за объектами или их фотографирование. Впоследствии задания могут усложняться и предусматривать поджоги, разрушения или убийства.

"В случае отказа координаторы могут прибегнуть к давлению и шантажу. Эти сети эксплуатируют, в частности, финансовую уязвимость, зависимости или криминальное прошлое. Чтобы скрыть свою личность и перемещения, их участники часто используют транспорт, жильё и платёжные средства, оформленные на имена других людей, а также связь с помощью SIM-карт третьих стран и зашифрованных мессенджеров. Эти элементы следует оценивать вместе и в контексте; по отдельности они не свидетельствуют об участии лица в диверсионной деятельности", – говорится в сообщении.

Напомним

На оружейном заводе в Куджире, Румыния, произошёл пожар с ущербом более 400 тысяч евро. Уничтожено 150 тысяч пулемётных патронов, власти рассматривают версию диверсии.