В Польше задержали украинца по подозрению в диверсиях для россии в Румынии

В Польше сотрудники Центрального следственного бюро полиции арестовали подозреваемого в участии в группе диверсантов, работавших на россию и связанных с поджогами в Румынии. Это Артём С., 25-летний гражданин Украины, экстрадиция которого в Румынию теперь ожидается на основании европейского ордера на арест. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Артём С., как пишет издание, "является одним из трёх членов группы, которая якобы устроила пожар на государственном оборонном предприятии Romarma в Брашове, центральная Румыния, в середине сентября". Тогда огонь охватил помещение площадью 1000 квадратных метров.

По данным репортёра RMF FM, "роль украинца заключалась в разведке. Его задачей было идентифицировать объект, который планировали поджечь, и оплатить операцию".

По данным румынской разведки, "25-летний мужчина работал с двумя белорусами. Их задержали в Германии. Группа также якобы совершала нападения на украинские военные учебные центры, а также государственные и частные компании по производству оружия и другие промышленные объекты".

Задержание украинца провели полицейские из Департамента по борьбе с терроризмом. Они проникли в квартиру в Урсусе, где проживал иностранец, пишет издание.

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