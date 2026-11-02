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Гайді Клум з'явилася на Гелловіні без чоловіка та пояснила його несподівану відсутність

Київ • УНН

 • 4910 перегляди

Гайді Клум відсвяткувала 25-й Гелловін у Нью-Йорку без Тома Каулітца. Музикант пропустив вечірку через тур Tokio Hotel.

Гайді Клум з'явилася на Гелловіні без чоловіка та пояснила його несподівану відсутність

Німецька супермодель Гайді Клум провела свою 25-ту щорічну вечірку на Гелловін у Нью-Йорку без чоловіка, музиканта Тома Каулітца. Зірка пояснила, чому він пропустив святкування, хоча раніше подружжя традиційно з'являлося разом у тематичних костюмах. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Вечірка відбулася 31 жовтня в ресторані Cathédrale. Цьогоріч 53-річна Клум здивувала гостей костюмом гігантської відрубаної руки, створеним за мотивами її власної лівої руки.

Як пояснила модель, її чоловік не зміг приїхати через гастролі гурту Tokio Hotel, у якому він виступає разом із братом-близнюком Біллом Каулітцом.

Як Клум підтримала чоловіка на відстані

Мій чоловік не зміг бути тут сьогодні, бо зараз у турі, і я приєднаюся до нього. Але він завжди зі мною

– розповіла Клум журналістам Entertainment Tonight.

На знак підтримки чоловіка модель написала його ім'я на внутрішньому боці безіменного пальця та опублікувала фотографію з підписом "Томе, я сумую за тобою".

У попередні роки подружжя разом створювало складні костюми. Зокрема, у 2025 році Клум перевтілилася на Медузу Горгону, а Каулітц зобразив воїна, якого вона перетворила на камінь.

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Степан Гафтко

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