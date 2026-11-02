Хайди Клум появилась на Хэллоуине без мужа и объяснила его неожиданное отсутствие

Немецкая супермодель Хайди Клум провела свою 25-ю ежегодную вечеринку в честь Хэллоуина в Нью-Йорке без мужа, музыканта Тома Каулитца. Звезда объяснила, почему он пропустил празднование, хотя ранее супруги традиционно появлялись вместе в тематических костюмах. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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Вечеринка состоялась 31 октября в ресторане Cathédrale. В этом году 53-летняя Клум удивила гостей костюмом гигантской отрубленной руки, созданным по мотивам её собственной левой руки.

Как объяснила модель, её муж не смог приехать из-за гастролей группы Tokio Hotel, в которой он выступает вместе с братом-близнецом Биллом Каулитцем.

Как Клум поддержала мужа на расстоянии

Мой муж не смог быть здесь сегодня, потому что сейчас находится в туре, и я присоединюсь к нему. Но он всегда со мной – рассказала Клум журналистам Entertainment Tonight.

В знак поддержки мужа модель написала его имя на внутренней стороне безымянного пальца и опубликовала фотографию с подписью "Том, я скучаю по тебе".

В предыдущие годы супруги вместе создавали сложные костюмы. В частности, в 2025 году Клум перевоплотилась в Медузу Горгону, а Каулитц изобразил воина, которого она превратила в камень.

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