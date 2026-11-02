Сьюки Уотерхаус раскрыла правду о тайной свадьбе с Робертом Паттинсоном

Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус опровергла слухи о тайной свадьбе с Робертом Паттинсоном. Пара, которая вместе с 2018 года и обручилась в 2023-м, пока не планирует официально оформлять отношения. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью артистки для The Sunday Times, пишет УНН.

Детали

По словам 34-летней Уотерхаус, если они с Паттинсоном решат пожениться, то устроят масштабное празднование, а не тайную церемонию.

Всё или ничего. Если бы мы собирались это сделать, мы бы устроили огромную вечеринку – объяснила певица.

Почему пара откладывает свадьбу

Уотерхаус отметила, что свадьба может состояться не раньше 2027 года из-за насыщенных рабочих графиков и постоянных переездов.

После рождения дочери в марте 2024 года пара жила в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, меняя арендованное жильё каждые несколько месяцев.

Несмотря на такой образ жизни, певица довольна их отношениями.

Прошло почти десять лет, и это прекрасно. Я не могу поверить, что в моей жизни есть такое и что я так счастлива – призналась Уотерхаус.

Пара продолжает оберегать частную жизнь своей семьи и до сих пор не разглашает имя дочери.

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