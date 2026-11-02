Сьюки Уотерхаус раскрыла правду о тайной свадьбе с Робертом Паттинсоном
Киев • УНН
Сьюки Уотерхаус заявила, что они с Робертом Паттинсоном ещё не поженились. Свадьба возможна не раньше 2027 года из-за работы и переездов.
Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус опровергла слухи о тайной свадьбе с Робертом Паттинсоном. Пара, которая вместе с 2018 года и обручилась в 2023-м, пока не планирует официально оформлять отношения. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью артистки для The Sunday Times, пишет УНН.
Детали
По словам 34-летней Уотерхаус, если они с Паттинсоном решат пожениться, то устроят масштабное празднование, а не тайную церемонию.
Всё или ничего. Если бы мы собирались это сделать, мы бы устроили огромную вечеринку
Почему пара откладывает свадьбу
Уотерхаус отметила, что свадьба может состояться не раньше 2027 года из-за насыщенных рабочих графиков и постоянных переездов.
После рождения дочери в марте 2024 года пара жила в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, меняя арендованное жильё каждые несколько месяцев.
Несмотря на такой образ жизни, певица довольна их отношениями.
Прошло почти десять лет, и это прекрасно. Я не могу поверить, что в моей жизни есть такое и что я так счастлива
Пара продолжает оберегать частную жизнь своей семьи и до сих пор не разглашает имя дочери.
Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолёте31.10.26, 15:56 • 24610 просмотров