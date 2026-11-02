$45.5350.68
ukenru
05:50 • 6 перегляди
росія втратила рекордні 2 500 військових за добу, по одному кожні 35 секунд – Генштаб
05:42 • 890 перегляди
У самарській області втретє за останній час атакували важливий об'єкт нафтопровідної інфраструктуриPhoto
05:21 • 5150 перегляди
Нічні атаки рф по регіонах України: куди бив ворог та наслідки ударівPhotoVideo
03:17 • 14336 перегляди
російська ракета "Філін", яку почали застосовувати проти України, має суттєві обмеження: що відомо про її небезпеку
02:16 • 13491 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень, але не досягла своїх цілей – Сибіга
01:17 • 13964 перегляди
Чим Україна може замінити дефіцитні ракети до Patriot вже цієї зими: експерти назвали можливі варіанти
00:14 • 14314 перегляди
Після фейкових тривог в Україні хтось зламав російський застосунок МНС та оголосив загрозу ядерного удару по рф – АТЕШPhoto
1 листопада, 23:37 • 13023 перегляди
У російській нижньогородській області обмежили продаж бензину до 40 літрів після удару по НПЗ
1 листопада, 22:38 • 12910 перегляди
Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України
1 листопада, 21:31 • 15150 перегляди
У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
93%
759мм
Популярнi новини
Привиди, загадкові постаті та моторошні звуки: голлівудські зірки розповіли про свої паранормальні пригоди на Геловін1 листопада, 20:39 • 12951 перегляди
П’ять фільмів у дусі жахів, які змусять здригнутися від страхуVideo1 листопада, 21:44 • 11542 перегляди
У Болгарії на президентських виборах перемагає противниця допомоги Україні – екзитполи1 листопада, 21:58 • 11829 перегляди
"Беріть шаблі, нумо, браття!": українці вибухнули мемами після фейкових сповіщень про ядерну загрозу та вуличні боїPhoto1 листопада, 22:06 • 12696 перегляди
Відомий фітнес-блогер Ліам Фіцджеральд загинув у ДТП на мотоциклі у віці 29 років1 листопада, 23:05 • 11403 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 36313 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 42416 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 56208 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 56670 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 75023 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Паттінсон
Роберт Де Ніро
Марко Рубіо
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Вінницька область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Гайді Клум з'явилася на Гелловіні без чоловіка та пояснила його несподівану відсутність05:46 • 54 перегляди
Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном05:05 • 1616 перегляди
Режисер культового фільму "Спека" Майкл Манн випадково підстрелив себе на стрільбищі в Лос-Анджелесі04:05 • 3144 перегляди
Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тисяч років тому: як виглядав один із найдавніших Homo sapiensPhoto03:05 • 4120 перегляди
У росії силовики затримували людей у костюмах банана та динозавра під час святкування Гелловіну02:05 • 4972 перегляди
Актуальне
Фільм
Золото
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot

російська ракета "Філін", яку почали застосовувати проти України, має суттєві обмеження: що відомо про її небезпеку

Київ • УНН

 • 14344 перегляди

рф обмежено застосовує «Філін» проти України з літа 2026 року. Ракета небезпечна польотом на наднизькій висоті, але її характеристики суперечливі.

російська ракета "Філін", яку почали застосовувати проти України, має суттєві обмеження: що відомо про її небезпеку

російська крилата ракета "Філін", яку окупанти почали обмежено застосовувати проти України влітку 2026 року, має суттєві технічні обмеження. Зокрема, вона не здатна одночасно забезпечувати заявлену дальність 1200 км і максимальну швидкість 800 км/год. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні розрахунки та дані ГУР Міноборони України, пише УНН.

Деталі

За інформацією української розвідки, ракету розробило російське підприємство НВО "Молния". Її довжина становить 3,5 м, розмах крил – 3 м, а бойова частина залежно від модифікації важить 50 або 100 кг.

"Філін" запускають із наземної установки за допомогою порохового прискорювача. Ракета може летіти на наднизьких висотах або підійматися до 6 км.

У чому небезпека ракети та які її обмеження

Потенційну загрозу становить здатність "Філіна" здійснювати політ на наднизьких висотах, що може ускладнювати його своєчасне виявлення засобами протиповітряної оборони.

Водночас заявлені росією характеристики викликають сумніви в аналітиків. За розрахунками Defense Express, найефективніша швидкість польоту ракети становить близько 420 км/год.

Здатна літати до 1200 км: ГУР опублікувало дані нової російської ракети "Філін"22.10.26, 12:32 • 4806 переглядiв

На "Філіні" встановлено малогабаритний турбореактивний двигун Reynolds R500, максимальна тяга якого біля землі становить близько 50 кгс, а на висоті 5 км зменшується приблизно до 32,5 кгс.

Експерти вважають, що заявлені показники швидкості 800 км/год і дальності 1200 км можуть досягатися лише за різних умов польоту та конфігурацій бойової частини.

Отже, максимальна швидкість не означає, що ракета здатна підтримувати її протягом усього маршруту. Реальна дальність залежить від висоти польоту, маси бойової частини та запасу пального.

В Україні знову помітили російського "Філіна" - "Флеш" пояснив, чому рф робить ставку на дешеві крилаті ракети22.10.26, 19:26 • 17936 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
російська пропаганда
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України