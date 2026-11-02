російська ракета "Філін", яку почали застосовувати проти України, має суттєві обмеження: що відомо про її небезпеку

російська крилата ракета "Філін", яку окупанти почали обмежено застосовувати проти України влітку 2026 року, має суттєві технічні обмеження. Зокрема, вона не здатна одночасно забезпечувати заявлену дальність 1200 км і максимальну швидкість 800 км/год. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні розрахунки та дані ГУР Міноборони України, пише УНН.

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За інформацією української розвідки, ракету розробило російське підприємство НВО "Молния". Її довжина становить 3,5 м, розмах крил – 3 м, а бойова частина залежно від модифікації важить 50 або 100 кг.

"Філін" запускають із наземної установки за допомогою порохового прискорювача. Ракета може летіти на наднизьких висотах або підійматися до 6 км.

У чому небезпека ракети та які її обмеження

Потенційну загрозу становить здатність "Філіна" здійснювати політ на наднизьких висотах, що може ускладнювати його своєчасне виявлення засобами протиповітряної оборони.

Водночас заявлені росією характеристики викликають сумніви в аналітиків. За розрахунками Defense Express, найефективніша швидкість польоту ракети становить близько 420 км/год.

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На "Філіні" встановлено малогабаритний турбореактивний двигун Reynolds R500, максимальна тяга якого біля землі становить близько 50 кгс, а на висоті 5 км зменшується приблизно до 32,5 кгс.

Експерти вважають, що заявлені показники швидкості 800 км/год і дальності 1200 км можуть досягатися лише за різних умов польоту та конфігурацій бойової частини.

Отже, максимальна швидкість не означає, що ракета здатна підтримувати її протягом усього маршруту. Реальна дальність залежить від висоти польоту, маси бойової частини та запасу пального.

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