Китайська BYD виграє від попиту за кордоном - подвоїла експорт

Фото: byd.com

BYD Co., найбільший автовиробник Китаю, повідомив про зростання продажів шостий місяць поспіль, на тлі того, як експорт компенсував падіння попиту всередині країни. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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Продажі легкових автомобілів BYD у жовтні зросли на 11%, на тлі того, як експорт подвоївся, а місцеві поставки скоротилися, згідно із заявою в неділю, 1 листопада. Chery Automobile Co., найбільший експортер країни, повідомив про збільшення продажів на 5%, а експорту – на 60%.

Акції BYD та Chery зросли на гонконгських торгах у понеділок, 2 листопада, на тлі того, як збереження високого попиту на китайські автомобілі за кордоном допомогло зменшити занепокоєння щодо тривалого спаду на їхньому внутрішньому ринку. Тим не менш, зростання експорту не обов'язково вразило інвесторів, оскільки BYD минулого тижня повідомила про прибутки та виручку, які не перевищили очікувань аналітиків.

Серед інших китайських автовиробників, закордонні продажі Geely Automobile Holdings Ltd. зросли більш ніж удвічі, що дозволило їй збільшити загальний обсяг поставок на 1%. Щомісячні продажі Xiaomi Corp. та Xpeng Inc. перевищили 50 000, тоді як Zhejiang Leapmotor Technology Co. поставила понад 100 000 автомобілів четвертий місяць поспіль.

Тим часом Seres Group Co., виробник автомобілів Aito, опублікував звіт про 50% падіння продажів, тоді як щомісячні поставки Li Auto Inc. знизилися на 9%.

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