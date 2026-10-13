BYD представила флагман Atto 8 з "проривною" швидкою зарядкою, але є нюанс

Новий електромобіль китайського автовиробника BYD Atto 8 дебютував у Європі з батареєю Blade ємністю 115 кВт⋅год, вражаючими показниками запасу ходу за циклом WLTP та 9-хвилинною швидкою зарядкою за певних умов. Про це УНН пише з посиланням на Motor1.com.

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На Паризькому автосалоні (Paris Motor Show) BYD представила цифру, на яку більшість виробників електромобілів не наважилися б: дев'ять хвилин. Саме стільки часу, за даними автовиробника, потрібно новому Atto 8, щоб зарядитися з майже розрядженої батареї до повної, за умови підключення до правильного зарядного пристрою.

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Atto 8 – перший семимісний електричний флагман BYD для Європи, побудований на базі батареї Blade другого покоління ємністю 115 кВт⋅год. Він з'явиться в європейських автосалонах у першому кварталі 2027 року, і його характеристики настільки ж вражають, як і заявлені показники зарядки, зазначає видання.

Найбільший та найдорожчий кросовер BYD у Європі

Компанія BYD представила Atto 8 - найбільший та найдорожчий кросовер (SUV) бренду в регіоні - 12 жовтня. Довжина кросовера становить приблизно 5 метрів, ширина - приблизно 2 метри, а висота - приблизно 1,8 метра, що ставить його в число найбільших трирядних кросоверів, що продаються в Європі.

Усередині BYD розмістила панорамний скляний дах площею приблизно 2,4 квадратного метра та 15,6-дюймовий центральний сенсорний екран – технології, що стали стандартом для флагманських позашляховиків. Виконавчий віце-президент BYD Стелла Лі назвала цю модель підтвердженням концепції ширших амбіцій бренду, назвавши Atto 8 "ідеальним прикладом" втілення інтелектуальних технологій у реальність.

Семимісне компонування поміщає Atto 8 у переповнений сегмент європейських трирядних електромобілів, включаючи Skoda Peaq. BYD робить ставку на те, що розмір батареї та швидкість заряджання, а не тільки гнучкість компонування сидінь, стануть тим, що виділить її флагманську модель серед конкурентів.

Поширена помилка покупців будь-яких трирядних електромобілів - це припущення, що сім сидінь означають, що сім дорослих комфортно розмістяться у дальній подорожі. Третій ряд сидінь у автомобілях такого розміру, як правило, найкраще підходить для дітей чи коротких поїздок, незалежно від марки, пише видання.

Які є конфігурації

BYD пропонує Atto 8 у двох конфігураціях. Версія Design із заднім приводом розвиває потужність 455 кінських сил, розганяється до 100 км/год приблизно за 5,8 секунди та має заявлений запас ходу за циклом WLTP у 640 км.

Версія Excellence з повним приводом жертвує частиною запасу ходу заради швидкості. Два електродвигуни сумарно розвивають потужність 764 к.с. і крутний момент приблизно 774 Нм. BYD заявляє, що розгін до 100 км/год займає всього 4,6 секунди, що більш ніж на три секунди швидше, ніж у задньопривідної моделі, хоча заявлений запас ходу по циклу WLTP знижується до 500 км.

Швидка зарядка, але є нюанс

Головна характеристика – швидка зарядка. BYD стверджує, що Atto 8 може зарядитися з 10% до 70% за п'ять хвилин та з 10% до 97% за дев'ять хвилин. Лі назвала це "проривом для електромобілів, на який усі чекали", порівнявши швидкість зарядки із заправкою бензобака.

Ці цифри супроводжуються умовами, які BYD "не вказує у заголовку". Для досягнення дев'ятихвилинного результату потрібна батарея Blade другого покоління у парі із спеціальними зарядними пристроями BYD Flash потужністю до 1500 кіловат.

При підключенні до швидкої зарядної станції стороннього виробника потужність Atto 8 буде обмежена можливостями цієї мережі. Ця різниця важлива, оскільки BYD планує встановити лише 3000 станцій Flash по всій Європі до кінця 2027 року.

Холодна погода також змінює ситуацію. При температурі до мінус 30 градусів Цельсія BYD заявляє, що зарядка з 10 до 97% займає 12 хвилин, що на три хвилини довше, ніж заявлено виробником.

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