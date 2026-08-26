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Бюджетний електричний хетчбек BYD отримає "старшого брата"

Київ • УНН

 • 218 перегляди

BYD випустить Great Seagull до кінця 2026 року. Хетчбек отримає 95-кіловатний мотор і більший кузов, але його ціну ще не оголосили.

Бюджетний електричний хетчбек BYD отримає "старшого брата"

Китайський автовиробник BYD готується до запуску нового електричного хетчбека, який за розмірами займе місце між Dolphin та Seagull (Dolphin Surf), повідомляє Electrek, пише УНН.

Деталі

Seagull, який BYD продає за межами Китаю як Dolphin Surf і Dolphin Mini, входить до числа найпопулярніших електромобілів у світі.

У першій половині 2026 року BYD Seagull (Dolphin Mini/Dolphin Surf) був шостим за продажами електромобілем у світі.

У Китаї його ціна починається лише з 69 900 юанів, або близько 10 000 доларів. Як зазначається, було відомо, що BYD готується до випуску оновленої версії після того, як Чжан Чжуо, керівник відділу продажів серії Ocean від BYD, вперше представив новий Seagull минулого місяця.

Підпис говорив: "У міру того, як його силует поступово з'являється в тіні, обіцянка дорослішання ось-ось виповниться. #BYDSseagull#".

Хоча жодних інших подробиць про нову версію не повідомлялося, тепер, як вказано, відомо, що вона офіційно називатиметься Great Seagull, коли з'явиться на ринку.

Чжоу представив назву на автосалоні в Ченду, підтвердивши, що Great Seagull надійде у продаж до кінця 2026 року.

Новий варіант також з'явився в партії автомобілів на нових джерелах енергії, схвалених для продажу Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) минулого місяця, розкривши кілька ключових деталей.

Згідно з документами, довжина Great Seagull становить 4205 мм, ширина - 1810 мм, висота - 1570 мм, а колісна база - 2650 мм. Для порівняння, довжина нинішнього Seagull від BYD - лише 3780 мм.

Більша модель також буде оснащена потужнішим електродвигуном потужністю 95 кВт (127 к.с.), порівняно з 55 кВт (75 к.с.), які пропонує нинішній Seagull.

BYD поки не розкрила характеристики батарей та ціни, але очікується, що Great Seagull буде оснащений новою батареєю Blade Battery 2.0 та технологією швидкої зарядки. На попередньому показі також показано нову модель Seagull з лідером на даху, що говорить про те, що вона пропонуватиме досконаліші функції безпеки та зручності.

Модель Seagull 2026 доступна з двома варіантами батарейного блоку: 30,08 кВт·год і 38,88 кВт·год. Перший забезпечує запас ходу системою CLTC до 305 км, а другий - до 405 км.

Оскільки ціни на поточну версію починаються від 69 900 юанів (10 000 доларів США), очікується, що Great Seagull коштуватиме трохи дорожче.

Щодо інтер'єру, пише видання, - салон виконаний у новому дизайні BYD з плаваючим центральним екраном інформаційно-розважальної системи та оновленою центральною консоллю.

Новий Great Seagull відповідає новій схемі найменування BYD, слідуючи за флагманським позашляховиком Great Tang і седаном Great Han. 

BYD розширює лінійку Yangwang U8L новим флагманським кросовером07.08.26, 09:25 • 5150 переглядiв

Юлія Шрамко

Авто
Техніка
Китай