Бюджетный электрический хетчбэк BYD получит "старшего брата"

Китайский автопроизводитель BYD готовится к запуску нового электрического хетчбэка, который по размерам займет место между Dolphin и Seagull (Dolphin Surf), сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

Seagull, который BYD продает за пределами Китая как Dolphin Surf и Dolphin Mini, входит в число самых популярных электромобилей в мире.

В первой половине 2026 года BYD Seagull (Dolphin Mini/Dolphin Surf) был шестым по продажам электромобилем в мире.

В Китае его цена начинается всего с 69 900 юаней, или около 10 000 долларов. Как отмечается, было известно, что BYD готовится к выпуску обновленной версии после того, как Чжан Чжуо, руководитель отдела продаж серии Ocean компании BYD, впервые представил новый Seagull в прошлом месяце.

Подпись гласила: "По мере того как его силуэт постепенно появляется в тени, обещание взросления вот-вот будет выполнено. #BYDSseagull#".

Хотя никаких других подробностей о новой версии не сообщалось, теперь, как указывается, известно, что после выхода на рынок она официально будет называться Great Seagull.

Чжоу представил название на автосалоне в Чэнду, подтвердив, что Great Seagull поступит в продажу до конца 2026 года.

Новый вариант также появился в партии автомобилей на новых источниках энергии, одобренных для продажи Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) в прошлом месяце, раскрыв несколько ключевых деталей.

Согласно документам, длина Great Seagull составляет 4205 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1570 мм, а колесная база — 2650 мм. Для сравнения, длина нынешнего Seagull от BYD составляет всего 3780 мм.

Более крупная модель также будет оснащена более мощным электродвигателем мощностью 95 кВт (127 л. с.) по сравнению с 55 кВт (75 л. с.), которые предлагает нынешний Seagull.

BYD пока не раскрыла характеристики батарей и цены, но ожидается, что Great Seagull будет оснащен новой батареей Blade Battery 2.0 и технологией быстрой зарядки. На предварительной презентации также была показана новая модель Seagull с лидаром на крыше, что говорит о том, что она будет предлагать более совершенные функции безопасности и удобства.

Модель Seagull 2026 года доступна с двумя вариантами батарейного блока: 30,08 кВт·ч и 38,88 кВт·ч. Первый обеспечивает запас хода по системе CLTC до 305 км, а второй — до 405 км.

Поскольку цены на текущую версию начинаются от 69 900 юаней (10 000 долларов США), ожидается, что Great Seagull будет стоить немного дороже.

Что касается интерьера, пишет издание, салон выполнен в новом дизайне BYD с плавающим центральным экраном информационно-развлекательной системы и обновленной центральной консолью.

Новый Great Seagull соответствует новой схеме наименований BYD, следуя за флагманским внедорожником Great Tang и седаном Great Han.

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