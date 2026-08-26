Бюджетный электрический хетчбэк BYD получит "старшего брата"

$44.710.0552.160.09
ukenru
Эксклюзив
07:05 • 2158 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
05:39 • 15527 просмотра
Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire PointVideo
04:52 • 22387 просмотра
Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали
04:28 • 19273 просмотра
Губернатор Тамбовской области подтвердил атаку на Wildberries и назвал власти Киева "неонацистским режимом"Video
26 августа, 00:38 • 15991 просмотра
Почему директор ЦРУ прилетел в Москву на C-17, способном перевозить 77 тонн
25 августа, 21:58 • 12191 просмотра
В Греции за несколько часов вспыхнули 39 новых лесных пожаров
25 августа, 20:46 • 40327 просмотра
Зеленский отметил государственной наградой «Национальная легенда Украины» 20 выдающихся людейPhotoVideo
25 августа, 18:20 • 64793 просмотра
Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома
25 августа, 17:20 • 33124 просмотра
Директор ЦРУ мог приехать в москву из-за угрозы эскалации со стороны рф против НАТО — журналистVideo
25 августа, 16:36 • 25040 просмотра
В Краматорске число раненых в результате атаки рф возросло до 24Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
69%
751мм
Популярные новости
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 22910 просмотра
СОУ повторно поразили логистический центр Wildberries в Котовске — мониторыPhotoVideo25 августа, 23:25 • 17313 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 17712 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон04:39 • 12437 просмотра
Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 годуVideo06:00 • 6998 просмотра
публикации
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
07:05 • 2164 просмотра
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto06:30 • 3270 просмотра
Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 годуVideo06:00 • 7082 просмотра
Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома25 августа, 18:20 • 64794 просмотра
Как сделать томатный сок в домашних условиях без соковыжималки25 августа, 15:14 • 61716 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Ирина Терех
Блогеры
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Франция
Израиль
Реклама
УНН Lite
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон04:39 • 12477 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 17757 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 22960 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 64028 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 64270 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Отопление
The Washington Post
ATACMS

Бюджетный электрический хетчбэк BYD получит "старшего брата"

Киев • УНН

 • 672 просмотра

BYD выпустит Great Seagull до конца 2026 года. Хетчбэк получит 95-киловатный мотор и более крупный кузов, но его цену пока не объявили.

Бюджетный электрический хетчбэк BYD получит "старшего брата"

Китайский автопроизводитель BYD готовится к запуску нового электрического хетчбэка, который по размерам займет место между Dolphin и Seagull (Dolphin Surf), сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

Seagull, который BYD продает за пределами Китая как Dolphin Surf и Dolphin Mini, входит в число самых популярных электромобилей в мире.

В первой половине 2026 года BYD Seagull (Dolphin Mini/Dolphin Surf) был шестым по продажам электромобилем в мире.

В Китае его цена начинается всего с 69 900 юаней, или около 10 000 долларов. Как отмечается, было известно, что BYD готовится к выпуску обновленной версии после того, как Чжан Чжуо, руководитель отдела продаж серии Ocean компании BYD, впервые представил новый Seagull в прошлом месяце.

Подпись гласила: "По мере того как его силуэт постепенно появляется в тени, обещание взросления вот-вот будет выполнено. #BYDSseagull#".

Хотя никаких других подробностей о новой версии не сообщалось, теперь, как указывается, известно, что после выхода на рынок она официально будет называться Great Seagull.

Чжоу представил название на автосалоне в Чэнду, подтвердив, что Great Seagull поступит в продажу до конца 2026 года.

Новый вариант также появился в партии автомобилей на новых источниках энергии, одобренных для продажи Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) в прошлом месяце, раскрыв несколько ключевых деталей.

Согласно документам, длина Great Seagull составляет 4205 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1570 мм, а колесная база — 2650 мм. Для сравнения, длина нынешнего Seagull от BYD составляет всего 3780 мм.

Более крупная модель также будет оснащена более мощным электродвигателем мощностью 95 кВт (127 л. с.) по сравнению с 55 кВт (75 л. с.), которые предлагает нынешний Seagull.

BYD пока не раскрыла характеристики батарей и цены, но ожидается, что Great Seagull будет оснащен новой батареей Blade Battery 2.0 и технологией быстрой зарядки. На предварительной презентации также была показана новая модель Seagull с лидаром на крыше, что говорит о том, что она будет предлагать более совершенные функции безопасности и удобства.

Модель Seagull 2026 года доступна с двумя вариантами батарейного блока: 30,08 кВт·ч и 38,88 кВт·ч. Первый обеспечивает запас хода по системе CLTC до 305 км, а второй — до 405 км.

Поскольку цены на текущую версию начинаются от 69 900 юаней (10 000 долларов США), ожидается, что Great Seagull будет стоить немного дороже.

Что касается интерьера, пишет издание, салон выполнен в новом дизайне BYD с плавающим центральным экраном информационно-развлекательной системы и обновленной центральной консолью.

Новый Great Seagull соответствует новой схеме наименований BYD, следуя за флагманским внедорожником Great Tang и седаном Great Han. 

BYD расширяет линейку Yangwang U8L новым флагманским кроссовером07.08.26, 09:25 • 5150 просмотров

Юлия Шрамко

Авто
Техника
Китай