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The New York Times

Китайская BYD выигрывает от спроса за рубежом - удвоила экспорт

Киев • УНН

 • 1862 просмотра

Продажи BYD в октябре выросли на 11% благодаря удвоению экспорта, несмотря на падение внутреннего спроса. Chery увеличила продажи на 5%.

Китайская BYD выигрывает от спроса за рубежом - удвоила экспорт
Фото: byd.com

BYD Co., крупнейший автопроизводитель Китая, сообщила о росте продаж шестой месяц подряд на фоне того, что экспорт компенсировал падение внутреннего спроса. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Продажи легковых автомобилей BYD в октябре выросли на 11% на фоне того, что экспорт удвоился, а местные поставки сократились, согласно заявлению в воскресенье, 1 ноября. Chery Automobile Co., крупнейший экспортер страны, сообщила об увеличении продаж на 5%, а экспорта — на 60%.

Акции BYD и Chery выросли на гонконгских торгах в понедельник, 2 ноября, на фоне того, что сохраняющийся высокий спрос на китайские автомобили за рубежом помог уменьшить обеспокоенность по поводу продолжительного спада на их внутреннем рынке. Тем не менее рост экспорта не обязательно впечатлил инвесторов, поскольку на прошлой неделе BYD сообщила о прибыли и выручке, которые не превысили ожиданий аналитиков.

Среди других китайских автопроизводителей зарубежные продажи Geely Automobile Holdings Ltd. выросли более чем вдвое, что позволило ей увеличить общий объем поставок на 1%. Ежемесячные продажи Xiaomi Corp. и Xpeng Inc. превысили 50 000, тогда как Zhejiang Leapmotor Technology Co. поставила более 100 000 автомобилей четвертый месяц подряд.

Тем временем Seres Group Co., производитель автомобилей Aito, сообщила о падении продаж на 50%, тогда как ежемесячные поставки Li Auto Inc. снизились на 9%.

BYD представила флагман Atto 8 с "прорывной" быстрой зарядкой, но есть нюанс13.10.26, 09:32 • 4566 просмотров

Юлия Шрамко

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