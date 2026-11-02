У Києві через відсутність напруги зупинили швидкісний трамвай та електротранспорт на низці вулиць
Київ • УНН
У Києві через відсутність електроживлення призупинили швидкісний трамвай та інший електротранспорт. Час відновлення руху невідомий.
У Києві через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та низці інших маршрутів. Про це повідомляє КП "Київпастранс", пише УНН.
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Обмеження стосуються електротранспорту на проспектах Відрадному та Берестейському, а також вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській і Стеценка.
Крім того, рух електротранспорту призупинено в районі станції метро "Шулявська".
Коли відновлять рух
У "Київпастрансі" зазначили, що обмеження мають тимчасовий характер і пов'язані з відсутністю електроживлення.
Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту підприємство повідомить додатково.
Точний час відновлення роботи електротранспорту наразі невідомий.
Крім того, як повідомляє "Укренерго", в окремих регіонах України введено аварійні відключення електроенергії. Причина – складна ситуація в енергосистемі внаслідок російських обстрілів.
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