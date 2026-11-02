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У Києві через відсутність напруги зупинили швидкісний трамвай та електротранспорт на низці вулиць

Київ • УНН

 • 1882 перегляди

У Києві через відсутність електроживлення призупинили швидкісний трамвай та інший електротранспорт. Час відновлення руху невідомий.

У Києві через відсутність напруги зупинили швидкісний трамвай та електротранспорт на низці вулиць

У Києві через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та низці інших маршрутів. Про це повідомляє КП "Київпастранс", пише УНН.

Деталі

Обмеження стосуються електротранспорту на проспектах Відрадному та Берестейському, а також вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській і Стеценка.

Крім того, рух електротранспорту призупинено в районі станції метро "Шулявська".

Коли відновлять рух

У "Київпастрансі" зазначили, що обмеження мають тимчасовий характер і пов'язані з відсутністю електроживлення.

Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту підприємство повідомить додатково.

Точний час відновлення роботи електротранспорту наразі невідомий.

Крім того, як повідомляє "Укренерго", в окремих регіонах України введено аварійні відключення електроенергії. Причина – складна ситуація в енергосистемі внаслідок російських обстрілів.

В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла до 2,5 черги01.11.26, 22:43 • 15158 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиїв
Відключення світла
Електроенергія
Київ