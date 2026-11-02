В Киеве из-за отсутствия напряжения остановили скоростной трамвай и электротранспорт на ряде улиц
Киев • УНН
В Киеве из-за отсутствия электропитания приостановили движение скоростного трамвая и другого электротранспорта. Время восстановления движения неизвестно.
В Киеве из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и ряде других маршрутов. Об этом сообщает КП «Киевпастранс», пишет УНН.
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Ограничения касаются электротранспорта на проспектах Отрадном и Берестейском, а также улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Данила Щербаковского, Владимирской, Святошинской и Стеценко.
Кроме того, движение электротранспорта приостановлено в районе станции метро «Шулявская».
Когда восстановят движение
В «Киевпастрансе» отметили, что ограничения носят временный характер и связаны с отсутствием электроснабжения.
О восстановлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта предприятие сообщит дополнительно.
Точное время восстановления работы электротранспорта пока неизвестно.
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