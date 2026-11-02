В Киеве из-за отсутствия напряжения остановили скоростной трамвай и электротранспорт на ряде улиц

В Киеве из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и ряде других маршрутов. Об этом сообщает КП «Киевпастранс», пишет УНН.

Подробности

Ограничения касаются электротранспорта на проспектах Отрадном и Берестейском, а также улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Данила Щербаковского, Владимирской, Святошинской и Стеценко.

Кроме того, движение электротранспорта приостановлено в районе станции метро «Шулявская».

Когда восстановят движение

В «Киевпастрансе» отметили, что ограничения носят временный характер и связаны с отсутствием электроснабжения.

О восстановлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта предприятие сообщит дополнительно.

Точное время восстановления работы электротранспорта пока неизвестно.

В Украине 2 ноября будут действовать графики отключения света до 2,5 очереди