В Киеве из-за отсутствия напряжения остановили скоростной трамвай и электротранспорт на ряде улиц

$45.5350.68
ukenru
Эксклюзив
06:35 • 5350 просмотра
Доверие на $113 млн: что для украинской оборонки означает кредит для Fire Point под государственную гарантию ДанииPhoto
05:50 • 11548 просмотра
Россия потеряла рекордные 2 500 военнослужащих за сутки, по одному каждые 35 секунд — Генштаб
05:21 • 13401 просмотра
Ночные атаки рф на регионы Украины: куда бил враг и последствия ударовPhotoVideo
03:17 • 17728 просмотра
Российская ракета «Филин», которую начали применять против Украины, имеет существенные ограничения: что известно о её опасности
02:16 • 16623 просмотра
Россия потеряла рекордные 54 400 военнослужащих за октябрь, но не достигла своих целей — Сибига
01:17 • 16725 просмотра
Чем Украина может заменить дефицитные ракеты для Patriot уже этой зимой: эксперты назвали возможные варианты
2 ноября, 00:14 • 15761 просмотра
После фейковых тревог в Украине кто-то взломал российское приложение МЧС и объявил об угрозе ядерного удара по РФ — АТЕШPhoto
1 ноября, 23:37 • 14136 просмотра
В российской Нижегородской области ограничили продажу бензина до 40 литров после удара по НПЗ
1 ноября, 22:38 • 13527 просмотра
Финляндия будет добиваться запрета на въезд российских спортсменов в ЕС из-за войны против Украины
1 ноября, 21:31 • 15707 просмотра
В Киеве опровергли радиационную угрозу и призвали ориентироваться на «Киев Цифровой» и уличную систему оповещения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0м/с
96%
759мм
Популярные новости
Пять фильмов в духе ужасов, которые заставят содрогнуться от страхаVideo1 ноября, 21:44 • 14294 просмотра
В Болгарии на президентских выборах побеждает противница помощи Украине — экзитполы1 ноября, 21:58 • 14772 просмотра
"Берите сабли, ну же, братья!": украинцы взорвались мемами после фейковых уведомлений о ядерной угрозе и уличных бояхPhoto1 ноября, 22:06 • 15652 просмотра
Известный фитнес-блогер Лиам Фицджеральд погиб в ДТП на мотоцикле в возрасте 29 лет1 ноября, 23:05 • 14276 просмотра
Удар РФ по общежитию с переселенцами в Винницкой области унёс жизни 2 человек, ещё 6 получили ранения, среди них 4 детей04:17 • 10670 просмотра
публикации
Доверие на $113 млн: что для украинской оборонки означает кредит для Fire Point под государственную гарантию ДанииPhoto
Эксклюзив
06:35 • 5362 просмотра
Как правильно обрезать смородину осенью: пять шагов для здорового куста и хорошего урожая1 ноября, 13:07 • 40022 просмотра
Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины
Эксклюзив
1 ноября, 10:55 • 45651 просмотра
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 59300 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 59651 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберт Паттинсон
Роберт Де Ниро
Марко Рубио
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум появилась на Хэллоуине без мужа и объяснила его неожиданное отсутствие05:46 • 4546 просмотра
Сьюки Уотерхаус раскрыла правду о тайной свадьбе с Робертом Паттинсоном05:05 • 5554 просмотра
Режиссёр культового фильма «Схватка» Майкл Манн случайно подстрелил себя на стрельбище в Лос-Анджелесе04:05 • 6530 просмотра
Учёные воссоздали лицо человека, жившего 315 тысяч лет назад: как выглядел один из древнейших Homo sapiensPhoto03:05 • 7354 просмотра
В России силовики задерживали людей в костюмах банана и динозавра во время празднования Хэллоуина02:05 • 7918 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фильм
Золото
Социальная сеть
Техника

В Киеве из-за отсутствия напряжения остановили скоростной трамвай и электротранспорт на ряде улиц

Киев • УНН

 • 1646 просмотра

В Киеве из-за отсутствия электропитания приостановили движение скоростного трамвая и другого электротранспорта. Время восстановления движения неизвестно.

В Киеве из-за отсутствия напряжения остановили скоростной трамвай и электротранспорт на ряде улиц

В Киеве из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и ряде других маршрутов. Об этом сообщает КП «Киевпастранс», пишет УНН.

Подробности

Ограничения касаются электротранспорта на проспектах Отрадном и Берестейском, а также улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Данила Щербаковского, Владимирской, Святошинской и Стеценко.

Кроме того, движение электротранспорта приостановлено в районе станции метро «Шулявская».

Когда восстановят движение

В «Киевпастрансе» отметили, что ограничения носят временный характер и связаны с отсутствием электроснабжения.

О восстановлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта предприятие сообщит дополнительно.

Точное время восстановления работы электротранспорта пока неизвестно.

В Украине 2 ноября будут действовать графики отключения света до 2,5 очереди01.11.26, 22:43 • 15106 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКиев
Отключение света
Электроэнергия
Киев