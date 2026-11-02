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Трамп заявив, що США шпигують за росією та Китаєм і роблять це краще за них

Київ • УНН

 • 2656 перегляди

Трамп визнав, що США ведуть розвідку проти росії та Китаю. Деталей операцій і методів збору інформації президент не повідомив.

Трамп заявив, що США шпигують за росією та Китаєм і роблять це краще за них

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть розвідувальну діяльність проти росії та Китаю, так само як москва й Пекін збирають інформацію про Вашингтон. При цьому американський лідер переконаний, що США справляються із цим завданням краще. Про це Трамп сказав під час передвиборного мітингу, трансляцію якого вів Magno News, пише УНН.

Деталі

Під час виступу президент США розповів про розмову, в якій його попередили, що Китай і росія шпигують за Сполученими Штатами.

За словами Трампа, він відповів співрозмовнику, що американські спецслужби також збирають розвідувальну інформацію про ці країни, тому причин для занепокоєння немає.

Що саме сказав Трамп

Хтось дійсно сказав: "Китай шпигує за нами, сер". Я відповів: "Та й ми за ними теж, не хвилюйтеся". Це жахливо: Китай і росія – шпигують за нами, сер. Я сказав: "Це правда, і ми робимо те саме з ними. Але у нас це виходить ще краще, тож не турбуйтеся про це

– заявив Трамп.

Таким чином американський президент відкрито визнав взаємну розвідувальну діяльність США, росії та Китаю.

Водночас Трамп не уточнив, про які саме розвідувальні операції йдеться, та не навів подробиць щодо методів збору інформації.

Трамп готує план обходу Конгресу на випадок перемоги демократів на виборах – Reuters02.11.26, 00:18 • 3938 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Пекін
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки