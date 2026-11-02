Трамп заявил, что США шпионят за Россией и Китаем и делают это лучше них

$45.5350.68
ukenru
Эксклюзив
06:35 • 5318 просмотра
Доверие на $113 млн: что для украинской оборонки означает кредит для Fire Point под государственную гарантию ДанииPhoto
05:50 • 11530 просмотра
Россия потеряла рекордные 2 500 военнослужащих за сутки, по одному каждые 35 секунд — Генштаб
05:21 • 13394 просмотра
Ночные атаки рф на регионы Украины: куда бил враг и последствия ударовPhotoVideo
03:17 • 17723 просмотра
Российская ракета «Филин», которую начали применять против Украины, имеет существенные ограничения: что известно о её опасности
02:16 • 16617 просмотра
Россия потеряла рекордные 54 400 военнослужащих за октябрь, но не достигла своих целей — Сибига
01:17 • 16719 просмотра
Чем Украина может заменить дефицитные ракеты для Patriot уже этой зимой: эксперты назвали возможные варианты
2 ноября, 00:14 • 15757 просмотра
После фейковых тревог в Украине кто-то взломал российское приложение МЧС и объявил об угрозе ядерного удара по РФ — АТЕШPhoto
1 ноября, 23:37 • 14132 просмотра
В российской Нижегородской области ограничили продажу бензина до 40 литров после удара по НПЗ
1 ноября, 22:38 • 13525 просмотра
Финляндия будет добиваться запрета на въезд российских спортсменов в ЕС из-за войны против Украины
1 ноября, 21:31 • 15706 просмотра
В Киеве опровергли радиационную угрозу и призвали ориентироваться на «Киев Цифровой» и уличную систему оповещения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0м/с
96%
759мм
Популярные новости
Пять фильмов в духе ужасов, которые заставят содрогнуться от страхаVideo1 ноября, 21:44 • 14294 просмотра
В Болгарии на президентских выборах побеждает противница помощи Украине — экзитполы1 ноября, 21:58 • 14772 просмотра
"Берите сабли, ну же, братья!": украинцы взорвались мемами после фейковых уведомлений о ядерной угрозе и уличных бояхPhoto1 ноября, 22:06 • 15652 просмотра
Известный фитнес-блогер Лиам Фицджеральд погиб в ДТП на мотоцикле в возрасте 29 лет1 ноября, 23:05 • 14276 просмотра
Удар РФ по общежитию с переселенцами в Винницкой области унёс жизни 2 человек, ещё 6 получили ранения, среди них 4 детей04:17 • 10670 просмотра
публикации
Доверие на $113 млн: что для украинской оборонки означает кредит для Fire Point под государственную гарантию ДанииPhoto
Эксклюзив
06:35 • 5320 просмотра
Как правильно обрезать смородину осенью: пять шагов для здорового куста и хорошего урожая1 ноября, 13:07 • 40010 просмотра
Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины
Эксклюзив
1 ноября, 10:55 • 45643 просмотра
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 59292 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 59642 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберт Паттинсон
Роберт Де Ниро
Марко Рубио
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум появилась на Хэллоуине без мужа и объяснила его неожиданное отсутствие05:46 • 4536 просмотра
Сьюки Уотерхаус раскрыла правду о тайной свадьбе с Робертом Паттинсоном05:05 • 5544 просмотра
Режиссёр культового фильма «Схватка» Майкл Манн случайно подстрелил себя на стрельбище в Лос-Анджелесе04:05 • 6518 просмотра
Учёные воссоздали лицо человека, жившего 315 тысяч лет назад: как выглядел один из древнейших Homo sapiensPhoto03:05 • 7348 просмотра
В России силовики задерживали людей в костюмах банана и динозавра во время празднования Хэллоуина02:05 • 7910 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фильм
Золото
Социальная сеть
Техника

Трамп заявил, что США шпионят за Россией и Китаем и делают это лучше них

Киев • УНН

 • 2548 просмотра

Трамп признал, что США ведут разведку против России и Китая. Деталей операций и методов сбора информации президент не сообщил.

Трамп заявил, что США шпионят за Россией и Китаем и делают это лучше них

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут разведывательную деятельность против России и Китая, так же как Москва и Пекин собирают информацию о Вашингтоне. При этом американский лидер убежден, что США справляются с этой задачей лучше. Об этом Трамп сказал во время предвыборного митинга, трансляцию которого вел Magno News, пишет УНН.

Детали

Во время выступления президент США рассказал о разговоре, в котором его предупредили, что Китай и Россия шпионят за Соединенными Штатами.

По словам Трампа, он ответил собеседнику, что американские спецслужбы также собирают разведывательную информацию об этих странах, поэтому причин для беспокойства нет.

Что именно сказал Трамп

Кто-то действительно сказал: "Китай шпионит за нами, сэр". Я ответил: "И мы за ними тоже, не волнуйтесь". Это ужасно: Китай и Россия — шпионят за нами, сэр. Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое с ними. Но у нас это получается еще лучше, так что не беспокойтесь об этом

— заявил Трамп.

Таким образом, американский президент открыто признал взаимную разведывательную деятельность США, России и Китая.

В то же время Трамп не уточнил, о каких именно разведывательных операциях идет речь, и не привел подробностей относительно методов сбора информации.

Трамп готовит план обхода Конгресса на случай победы демократов на выборах — Reuters02.11.26, 00:18 • 3878 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Пекин
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты