Трамп заявил, что США шпионят за Россией и Китаем и делают это лучше них

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут разведывательную деятельность против России и Китая, так же как Москва и Пекин собирают информацию о Вашингтоне. При этом американский лидер убежден, что США справляются с этой задачей лучше. Об этом Трамп сказал во время предвыборного митинга, трансляцию которого вел Magno News, пишет УНН.

Детали

Во время выступления президент США рассказал о разговоре, в котором его предупредили, что Китай и Россия шпионят за Соединенными Штатами.

По словам Трампа, он ответил собеседнику, что американские спецслужбы также собирают разведывательную информацию об этих странах, поэтому причин для беспокойства нет.

Что именно сказал Трамп

Кто-то действительно сказал: "Китай шпионит за нами, сэр". Я ответил: "И мы за ними тоже, не волнуйтесь". Это ужасно: Китай и Россия — шпионят за нами, сэр. Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое с ними. Но у нас это получается еще лучше, так что не беспокойтесь об этом — заявил Трамп.

Таким образом, американский президент открыто признал взаимную разведывательную деятельность США, России и Китая.

В то же время Трамп не уточнил, о каких именно разведывательных операциях идет речь, и не привел подробностей относительно методов сбора информации.

Трамп готовит план обхода Конгресса на случай победы демократов на выборах — Reuters