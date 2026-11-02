Трамп пригрозив Ірану "молотом", Тегеран попередив про довшу війну

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану "молотом", Тегеран відповів. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

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Іран у неділю, 1 листопада, попередив, що будь-яке поновлення війни зі Сполученими Штатами може тривати довше, ніж попередній раунд бойових дій, після того, як президент Дональд Трамп заявив, що йому все ще потрібно "подбати" про більше цілей.

Дипломатичні зусилля щодо припинення війни на Близькому Сході переривалися неодноразовими погрозами з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю відновити бомбардування, на тлі проведення ними важливих виборів.

"Потенційна майбутня війна може тривати довше, ніж попередній конфлікт, і американський президент не зможе диктувати терміни чи умови її завершення", – заявив речник армії Мохаммад Акрамінія, повідомляє іранське державне телебачення.

У найнапруженішій фазі війни, яка розпочалася 28 лютого з американо-ізраїльських ударів по Ірану, Тегеран відповів ракетними атаками та атаками дронів по всьому регіону. Збройні угруповання, пов’язані з Іраном, приєдналися до бойових дій у Лівані та Ємені.

Зауваження Акрамінії відбулися після припущення Трампа, що Сполучені Штати можуть швидко завдати ударів по решті своїх цілей в Ірані.

"Нам ще потрібно подбати, я б сказав, про один чи два об'єкти, але ми можемо зробити це за 10 хвилин", – сказав Трамп журналістам.

"Ви, ймовірно, могли б подивитися на гору Пікакс, і треба подбати про це. Ми можемо зробити все це дуже швидко", – додав він, маючи на увазі підозрюваний підземний ядерний комплекс.

Трамп повторив свою погрозу в неділю, 1 листопада, заявивши на передвиборчому мітингу в Айові напередодні проміжних виборів, що йому, можливо, доведеться дати "молот" Тегерану в якийсь невказаний час.

Окремо Трамп перед мітингом, як зазначає CBS News, заявив, що вірить, що США скоро припинять війну з Іраном, "тим чи іншим способом". "Ми здобули таку перемогу, і ми завершимо це дуже скоро, тим чи іншим способом, - сказав Трамп. - Або вони укладуть угоду, або ми просто припинимо це. … Робота, яку ми виконали, вражає".

Попередження пролунало після того, як американські ЗМІ повідомили, що Трамп у суботу провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу щодо того, чи і коли слід посилювати бойові операції проти Ісламської республіки.

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Виступаючи перед журналістами в неділю, Трамп підтвердив, що обговорював Іран з Нетаньягу, але не став вдаватися в подробиці.

Як вказує CNBC, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп хотів би вирішити іранську війну "дипломатичним шляхом" і воліє не використовувати військову силу.

Виступаючи на вихідних, Рубіо сказав журналістам, що "Він [Трамп] ще не ухвалив рішення... президент висловлює вам неймовірну впевненість у тому, що якби нам потрібно було зробити щось військовим шляхом, ми мали б можливість це зробити, і у нас справді є все необхідне для успіху. Але ми б воліли зробити це мирним шляхом".

Вищі військові та політичні чиновники Ірану застерігали від будь-яких нових ударів.

Речник Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Мохеббі в неділю, зазначає AFP, повторив попередження, зроблене днем ​​раніше в письмовому зверненні нового верховного лідера Ірану аятолли Моджтаби Хаменеї.

"У конфлікті з Америкою немає географічних обмежень; визначено величезний театр військових дій для завдання шкоди ворогу", – сказав Мохеббі, повідомляє державне телебачення.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі сказав: "Ми сподіваємося, що інша сторона проявить раціональність і обере дипломатію", додавши, що Іран "залишається готовим як до оборони, так і до дипломатії", повідомляє офіційне інформаційне агентство IRNA.

Попередження пролунали після того, як керівник служби безпеки Ірану Мохсен Резаї повідомив у суботу, 31 жовтня, що отримав листа від віцепрезидента США Джей Ді Венса з проханням відновити переговори.

Резаї відзначив те, що він назвав позитивною зміною "тону" з боку США, але сказав, що ще не відповів.

Він сказав, що Тегеран раніше повідомив Вашингтон, що якщо його умови не будуть виконані, "Ормузька протока не буде знову відкрита, ані не буде жодних переговорів".

Ці умови включають розморожування іранських активів за кордоном, припинення багатомісячної військово-морської блокади іранських портів з боку США, скасування давніх санкцій та припинення війни на всіх фронтах.

З початку війни Іран заявив про контроль над Ормузькою протокою, життєво важливим світовим енергетичним хабом, і неодноразово атакував судна, які намагалися перетнути її без його дозволу.

Сполучені Штати запровадили військово-морську контрблокаду іранських портів.

Анвар Гаргаш, дипломатичний радник президента Еміратів, заявив у неділю, що Об'єднані Арабські Емірати сподіваються, що обмін домовленостями призведе до прориву, але готуються до найгіршого.

"Регіон не зацікавлений у тому, щоб пройти через ще один раунд... Але я думаю, що ми також, як ми вже показували раніше, готові до найгіршого", – сказав він на конференції в Манамі.

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