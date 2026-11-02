21 євродепутат вимагає нових санкцій проти росії через повернення її хокейних збірних на міжнародні турніри

Група з 21 депутата Європарламенту закликала запровадити нові санкції та візові обмеження проти росії, щоб не допустити повернення її національних хокейних збірних до міжнародних змагань. Відповідне звернення направили керівництву Єврокомісії та міжнародного хокею. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.

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Ініціативу підтримали, зокрема, 5 фінських євродепутатів: Міка Аалтола, Пекка Товері, Юссі Сарамо, Мер'я Кюллонен та Анна-Мая Генрікссон.

Лист надіслали президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Міжнародної федерації хокею Францу Рейндлу після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо допуску росії до хокейних змагань.

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Автори звернення вимагають від Єврокомісії підготувати санкції проти спортивних керівників та організацій, які підтримують російську агресію проти України або поширюють державну пропаганду кремля.

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Вони також закликають країни, що приймають міжнародні хокейні турніри, розглянути можливість запровадження візових обмежень для російських спортсменів.

Євродепутати наголошують, що дозвіл на участь у спортивних змаганнях автоматично не гарантує права на в'їзд до країни, де вони проводяться.

кремль використовує кожну поступку, щоб показати, що світ починає вчитися жити з війною, яку він веде – зазначили автори звернення.

Ініціатива з'явилася на тлі рішення CAS, який 30 жовтня дозволив повернення росії до міжнародних хокейних турнірів. Європейські політики побоюються, що москва використає це для посилення свого впливу та легітимізації агресії проти України.

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