21 депутат Европарламента требует новых санкций против России из-за возвращения её хоккейных сборных на международные турниры
Киев • УНН
21 депутат Европарламента призвал ввести санкции и визовые ограничения против России после решения CAS допустить её хоккейные сборные к турнирам. Политики опасаются легитимации агрессии против Украины.
Группа из 21 депутата Европарламента призвала ввести новые санкции и визовые ограничения против России, чтобы не допустить возвращения её национальных хоккейных сборных к международным соревнованиям. Соответствующее обращение направили руководству Еврокомиссии и международного хоккея. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.
Детали
Инициативу поддержали, в частности, 5 финских евродепутатов: Мика Аалтола, Пекка Товери, Юсси Сарамо, Мерья Кюллонен и Анна-Майя Хенрикссон.
Письмо направили президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Международной федерации хоккея Люку Тардифу после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске России к хоккейным соревнованиям.
Евродепутаты предлагают ограничить въезд российских спортсменов
Авторы обращения требуют от Еврокомиссии подготовить санкции против спортивных руководителей и организаций, которые поддерживают российскую агрессию против Украины или распространяют государственную пропаганду Кремля.
"Это позорное решение": Сибига отреагировал на допуск рф к чемпионату мира по хоккею 2027 года01.11.26, 13:41 • 10345 просмотров
Они также призывают страны, принимающие международные хоккейные турниры, рассмотреть возможность введения визовых ограничений для российских спортсменов.
Евродепутаты подчёркивают, что разрешение на участие в спортивных соревнованиях автоматически не гарантирует права на въезд в страну, где они проводятся.
Кремль использует каждую уступку, чтобы показать, что мир начинает учиться жить с войной, которую он ведёт
Инициатива появилась на фоне решения CAS, который 30 октября разрешил возвращение России на международные хоккейные турниры. Европейские политики опасаются, что Москва использует это для усиления своего влияния и легитимации агрессии против Украины.
Россия может заменить Украину на чемпионате мира по хоккею 2027 года01.11.26, 02:24 • 5160 просмотров