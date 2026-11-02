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21 депутат Европарламента требует новых санкций против России из-за возвращения её хоккейных сборных на международные турниры

Киев • УНН

 • 1836 просмотра

21 депутат Европарламента призвал ввести санкции и визовые ограничения против России после решения CAS допустить её хоккейные сборные к турнирам. Политики опасаются легитимации агрессии против Украины.

21 депутат Европарламента требует новых санкций против России из-за возвращения её хоккейных сборных на международные турниры

Группа из 21 депутата Европарламента призвала ввести новые санкции и визовые ограничения против России, чтобы не допустить возвращения её национальных хоккейных сборных к международным соревнованиям. Соответствующее обращение направили руководству Еврокомиссии и международного хоккея. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.

Детали

Инициативу поддержали, в частности, 5 финских евродепутатов: Мика Аалтола, Пекка Товери, Юсси Сарамо, Мерья Кюллонен и Анна-Майя Хенрикссон.

Письмо направили президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Международной федерации хоккея Люку Тардифу после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске России к хоккейным соревнованиям.

Евродепутаты предлагают ограничить въезд российских спортсменов

Авторы обращения требуют от Еврокомиссии подготовить санкции против спортивных руководителей и организаций, которые поддерживают российскую агрессию против Украины или распространяют государственную пропаганду Кремля.

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Они также призывают страны, принимающие международные хоккейные турниры, рассмотреть возможность введения визовых ограничений для российских спортсменов.

Евродепутаты подчёркивают, что разрешение на участие в спортивных соревнованиях автоматически не гарантирует права на въезд в страну, где они проводятся.

Кремль использует каждую уступку, чтобы показать, что мир начинает учиться жить с войной, которую он ведёт

— отметили авторы обращения.

Инициатива появилась на фоне решения CAS, который 30 октября разрешил возвращение России на международные хоккейные турниры. Европейские политики опасаются, что Москва использует это для усиления своего влияния и легитимации агрессии против Украины.

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Степан Гафтко

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