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Удар рф по гуртожитку з переселенцями на Вінничині забрав життя 2 людей, ще 6 поранені, серед них 4 дітей

Київ • УНН

 • 8922 перегляди

Російський дрон влучив у гуртожиток із переселенцями в Козятинській громаді. Загинули жінка та 13-річна дівчинка, поранені шестеро людей, зокрема четверо дітей.

Удар рф по гуртожитку з переселенцями на Вінничині забрав життя 2 людей, ще 6 поранені, серед них 4 дітей

У Козятинській громаді Вінницької області внаслідок атаки російського безпілотника загинули 13-річна дівчинка та жінка. Кількість постраждалих зросла до 6, серед них 4 дитини. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, пише УНН.

Деталі

За її словами, поранення отримали троє 5-річних дітей та 16-річний хлопець. Одна з дівчаток перебуває у важкому стані, ще троє дітей мають травми середньої тяжкості.

Також до лікарні госпіталізували чоловіка та жінку з легкими травмами. Загалом Вінницька область понад добу перебуває під масованою російською атакою.

російський удар пошкодив гуртожиток із переселенцями

Унаслідок атаки постраждав гуртожиток залізничного транспорту, де проживали внутрішньо переміщені особи, зокрема з окупованих населених пунктів Донеччини. Зараз для них шукають нове житло.

Виконувачка обов'язків міського голови Козятинської громади Ірина Репало повідомила, що пошкоджень також зазнали 2 двоповерхові будинки та дитяча спортивна школа.

За її словами, 3 родини переселяють до інших помешкань. Спеціальна комісія оцінить завдані збитки, які планують відшкодувати.

Із 2 листопада у Козятинській громаді оголосили триденну жалобу за загиблими.

Ворог вдарив по гуртожитку училища на Вінниччині, загинули двоє людей, троє поранені01.11.26, 17:48 • 7902 перегляди

Степан Гафтко

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