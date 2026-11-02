Удар рф по гуртожитку з переселенцями на Вінничині забрав життя 2 людей, ще 6 поранені, серед них 4 дітей
Київ • УНН
Російський дрон влучив у гуртожиток із переселенцями в Козятинській громаді. Загинули жінка та 13-річна дівчинка, поранені шестеро людей, зокрема четверо дітей.
У Козятинській громаді Вінницької області внаслідок атаки російського безпілотника загинули 13-річна дівчинка та жінка. Кількість постраждалих зросла до 6, серед них 4 дитини. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, пише УНН.
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За її словами, поранення отримали троє 5-річних дітей та 16-річний хлопець. Одна з дівчаток перебуває у важкому стані, ще троє дітей мають травми середньої тяжкості.
Також до лікарні госпіталізували чоловіка та жінку з легкими травмами. Загалом Вінницька область понад добу перебуває під масованою російською атакою.
російський удар пошкодив гуртожиток із переселенцями
Унаслідок атаки постраждав гуртожиток залізничного транспорту, де проживали внутрішньо переміщені особи, зокрема з окупованих населених пунктів Донеччини. Зараз для них шукають нове житло.
Виконувачка обов'язків міського голови Козятинської громади Ірина Репало повідомила, що пошкоджень також зазнали 2 двоповерхові будинки та дитяча спортивна школа.
За її словами, 3 родини переселяють до інших помешкань. Спеціальна комісія оцінить завдані збитки, які планують відшкодувати.
Із 2 листопада у Козятинській громаді оголосили триденну жалобу за загиблими.
Ворог вдарив по гуртожитку училища на Вінниччині, загинули двоє людей, троє поранені01.11.26, 17:48 • 7902 перегляди