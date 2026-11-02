Удар РФ по общежитию с переселенцами в Винницкой области унёс жизни 2 человек, ещё 6 получили ранения, среди них 4 детей

В Козятинской общине Винницкой области в результате атаки российского беспилотника погибли 13-летняя девочка и женщина. Число пострадавших возросло до 6, среди них 4 ребенка. Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, пишет УНН.

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По ее словам, ранения получили трое 5-летних детей и 16-летний парень. Одна из девочек находится в тяжелом состоянии, еще трое детей получили травмы средней тяжести.

Также в больницу госпитализировали мужчину и женщину с легкими травмами. В целом Винницкая область уже более суток находится под массированной российской атакой.

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В результате атаки пострадало общежитие железнодорожного транспорта, где проживали внутренне перемещенные лица, в частности из оккупированных населенных пунктов Донетчины. Сейчас для них ищут новое жилье.

Исполняющая обязанности городского головы Козятинской общины Ирина Репало сообщила, что повреждения также получили 2 двухэтажных дома и детская спортивная школа.

По ее словам, 3 семьи переселяют в другие помещения. Специальная комиссия оценит нанесенный ущерб, который планируют возместить.

С 2 ноября в Козятинской общине объявили трехдневный траур по погибшим.

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