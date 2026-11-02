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Золото подорожчало до $3900 за унцію після падіння на 3,7% та найгіршого жовтня за 18 років

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Золото подорожчало на 0,7% до майже $3900 за унцію після падіння на 3,7%. Аналітики очікують нестабільності ринку.

Золото подорожчало до $3900 за унцію після падіння на 3,7% та найгіршого жовтня за 18 років

Світові ціни на золото 2 листопада почали відновлюватися після падіння до найнижчого рівня за рік. Дорогоцінний метал подорожчав приблизно на 0,7%, наблизившись до $3900 за унцію, на тлі здешевлення нафти та повернення покупців на ринок. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попередня торгова сесія завершилася падінням вартості золота на 3,7%. У результаті жовтень став для дорогоцінного металу найгіршим із 2008 року.

Одним із чинників відновлення стало зниження нафтових котирувань, яке послабило побоювання щодо інфляції. На ринок також повернулися інвестори, які вирішили скористатися падінням цін.

Що впливає на вартість золота

Нафтові ціни знизилися напередодні проміжних виборів у США. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп віддає перевагу дипломатичному врегулюванню конфлікту з Іраном.

Водночас ризик нового загострення на Близькому Сході зберігається. Трамп раніше погрожував відновити удари по Ірану після виборів, а Тегеран попереджав про можливу масштабнішу відповідь.

Додатковий тиск на золото створює падіння технологічних акцій. Частина інвесторів продає дорогоцінні метали, щоб компенсувати збитки на фондовому ринку.

Чого очікують аналітики

Стратег Global X ETFs Джастін Лін припустив, що зниження вартості золота може привабити довгострокових інвесторів і центральні банки. Однак він попередив про нестабільність ринку.

Аналітик Saxo Bank Оле Слот Хансен зазначив, що для поліпшення короткострокових перспектив золоту необхідно повернутися вище $4000 за унцію.

Станом на 7:45 за сінгапурським часом спотова ціна золота становила $3899,39 за унцію, що на 0,6% більше за попередній показник.

Срібло також подорожчало на 1,3% – до $49,76 за унцію. Платина та паладій продемонстрували зростання після попереднього різкого падіння.

Золото подешевшало до 4053,90 долара за унцію після рішення ФРС США щодо ставок29.10.26, 06:37 • 5230 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвітФінанси
Вибори в США
Золото
Марко Рубіо
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран