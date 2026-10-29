Золото подешевшало до 4053,90 долара за унцію після рішення ФРС США щодо ставок

Світові ціни на золото знизилися після того, як Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін і не надала чітких сигналів щодо подальшої монетарної політики. Станом на ранок 29 жовтня спотова ціна золота впала на 0,3% – до 4053,90 долара за унцію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Під час торгів дорогоцінний метал втрачав до 0,4%, наближаючись до позначки 4050 доларів за унцію. Падіння відбулося після трьох днів помірного зростання.

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку проголосував 10 голосами проти двох за збереження базової процентної ставки. Водночас голова ФРС Кевін Ворш заявив про можливе скорочення кількості рішень щодо ставок із восьми до шести на рік.

Чому золото дешевшає та чого очікують інвестори

Ринки закладають у ціни можливість підвищення процентної ставки вже у грудні через стійку інфляцію та високі ціни на енергоносії. Посилення монетарної політики зазвичай негативно впливає на золото, оскільки цей актив не приносить процентного доходу.

Додатковим чинником тиску залишається нестабільність фондового ринку. Минулого тижня падіння акцій технологічних компаній змусило частину інвесторів продавати золото для покриття збитків.

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Загалом у жовтні дорогоцінний метал втратив близько 2,5% вартості та може завершити другий місяць поспіль зі зниженням.

Водночас срібло подешевшало на 0,2% – до 53,86 долара за унцію. Ціни на платину майже не змінилися, тоді як паладій продемонстрував зростання.

Подальшу динаміку ринку можуть визначити нові дані щодо інфляції у США, які вплинуть на очікування стосовно грудневого рішення ФРС.

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