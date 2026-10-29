Золото подешевшало до 4053,90 долара за унцію після рішення ФРС США щодо ставок

$45.600.0650.850.10
ukenru
04:17 • 4086 перегляди
Туреччина готова сприяти дипломатичному врегулюванню війни в Україні – Ердоган поговорив із Трампом
03:16 • 8552 перегляди
Українські військові отримали шестимісні багі ATC BOLT 1000 вартістю 625 тисяч гривень – у чому їхня перевага
02:15 • 9896 перегляди
Зеленський вперше допустив обговорення гарантій безпеки для росії після завершення війни – FT
01:37 • 9252 перегляди
Виробник ракет Ruta для ЗСУ домовився про співпрацю з Helsing, а спільний проєкт із Rheinmetall опинився під питанням
00:38 • 11237 перегляди
Невідомі від імені Умєрова намагаються отримати інформацію про міжнародні переговори України
23:55 • 10992 перегляди
Хакери зламали державні системи Молдови та викрали дані майже третини населення країни
23:16 • 11064 перегляди
Угода Трампа з путіним щодо постачання російського дизеля не допомогла знизити ціни на пальне у США – WSJ
28 жовтня, 22:37 • 11549 перегляди
путін назвав Ілона Маска "генієм" після його критики Зеленського та заявив про контакти з мільярдером
28 жовтня, 21:59 • 11060 перегляди
москву та підмосков'я масовано атакують дрони, в аеропортах обмежили польоти та розвернули літаки з Туреччини
28 жовтня, 21:17 • 11564 перегляди
У кремлі заявили, що мирні переговори щодо України відбудуться після 4 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.2м/с
67%
757мм
Популярнi новини
Українця в Монако підозрюють у причетності до загибелі члена князівської родини28 жовтня, 19:00 • 10243 перегляди
Атака рф на підприємство Рівненщини - одна людина загинулаPhoto28 жовтня, 19:39 • 3376 перегляди
Тейлор Свіфт розповіла, як відомий співак підкинув їй тисячі цвіркунів і зіпсував сон на кілька місяців28 жовтня, 22:05 • 6628 перегляди
Поліція завершила розслідування смерті Хайден Панеттьєрі та назвала офіційну причину23:05 • 5854 перегляди
36 країн офіційно підтвердили участь у Євробаченні-2027, серед них Україна, а Канада дебютує на конкурсі00:06 • 4402 перегляди
Публікації
Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців28 жовтня, 18:10 • 26260 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето
Ексклюзив
28 жовтня, 15:20 • 40215 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи 28 жовтня, 13:32 • 33198 перегляди
82-га річниця вигнання нацистських окупантів з України: історія, ціна та сьогодення28 жовтня, 12:10 • 39969 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
Ексклюзив
28 жовтня, 08:35 • 60084 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Александр Стубб
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Франція
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс зізналася, що таємно сперечається з незнайомцями у TikTok з анонімного акаунта04:06 • 590 перегляди
Демі Ловато розповіла, як відновила дружбу із Селеною Гомес після років віддалення03:07 • 1532 перегляди
В Італії представили унікальну Maserati GranTurismo з мідним кузовом і незвичайними дверима02:45 • 1472 перегляди
Кім Кардаш'ян розкрила останні слова батька перед смертю, який передбачив її майбутній успіх02:06 • 2178 перегляди
У Великій Британії створили першу розумну викрутку зі штучним інтелектом, яка сама підбирає насадкиVideo01:05 • 3188 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Starlink
Опалення
Фільм

Золото подешевшало до 4053,90 долара за унцію після рішення ФРС США щодо ставок

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Ціна золота знизилася на 0,3% після збереження ФРС ставки без змін. Інвестори очікують нових даних про інфляцію та рішення у грудні.

Золото подешевшало до 4053,90 долара за унцію після рішення ФРС США щодо ставок

Світові ціни на золото знизилися після того, як Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін і не надала чітких сигналів щодо подальшої монетарної політики. Станом на ранок 29 жовтня спотова ціна золота впала на 0,3% – до 4053,90 долара за унцію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час торгів дорогоцінний метал втрачав до 0,4%, наближаючись до позначки 4050 доларів за унцію. Падіння відбулося після трьох днів помірного зростання.

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку проголосував 10 голосами проти двох за збереження базової процентної ставки. Водночас голова ФРС Кевін Ворш заявив про можливе скорочення кількості рішень щодо ставок із восьми до шести на рік.

Чому золото дешевшає та чого очікують інвестори

Ринки закладають у ціни можливість підвищення процентної ставки вже у грудні через стійку інфляцію та високі ціни на енергоносії. Посилення монетарної політики зазвичай негативно впливає на золото, оскільки цей актив не приносить процентного доходу.

Додатковим чинником тиску залишається нестабільність фондового ринку. Минулого тижня падіння акцій технологічних компаній змусило частину інвесторів продавати золото для покриття збитків.

Золото тримається вище $4000 за унцію – інвестори чекають на рішення ФРС США27.10.26, 03:56 • 5596 переглядiв

Загалом у жовтні дорогоцінний метал втратив близько 2,5% вартості та може завершити другий місяць поспіль зі зниженням.

Водночас срібло подешевшало на 0,2% – до 53,86 долара за унцію. Ціни на платину майже не змінилися, тоді як паладій продемонстрував зростання.

Подальшу динаміку ринку можуть визначити нові дані щодо інфляції у США, які вплинуть на очікування стосовно грудневого рішення ФРС.

Золото йде на війну - запаси рф впали до мінімуму за сім років28.10.26, 13:08 • 3754 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвітФінанси
Золото
Федеральна резервна система
Bloomberg
Сполучені Штати Америки