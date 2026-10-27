Золото тримається вище $4000 за унцію – інвестори чекають на рішення ФРС США
Київ • УНН
Ціна золота становить $4011,58 за унцію напередодні рішення ФРС. Трейдери оцінюють імовірність підвищення ставки цього тижня у 10%.
Світові ціни на золото стабілізувалися вище 4000 доларів за унцію напередодні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок. Інвестори очікують, що американський регулятор поки залишить їх без змін. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Станом на ранок 27 жовтня спотова ціна золота становила 4011,58 долара за унцію, знизившись на 0,1%. Напередодні дорогоцінний метал подорожчав приблизно на 0,5%.
Водночас золото залишається під тиском через інфляційні ризики, високі ціни на енергоносії та нестабільність фондових ринків. Минулої п'ятниці його вартість опустилася до найнижчого рівня із середини липня.
Чого очікують інвестори від рішення ФРС
Головна увага ринків зосереджена на майбутньому рішенні американського центробанку щодо процентних ставок.
Наразі трейдери оцінюють імовірність підвищення ставки цього тижня приблизно у 10%. Водночас подальше подорожчання енергоносіїв може змусити ФРС повернутися до посилення монетарної політики до кінця року.
Високі процентні ставки зазвичай стримують зростання цін на золото, оскільки цей метал не приносить відсоткового доходу.
На тлі очікування рішення ФРС срібло подешевшало на 0,2% – до 53,86 долара за унцію. Ціни на платину та паладій майже не змінилися, тоді як американський долар дещо зміцнився.
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