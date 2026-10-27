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Фокс Ньюс

Золото тримається вище $4000 за унцію – інвестори чекають на рішення ФРС США

Киев • УНН

 • 2702 просмотра

Ціна золота становить $4011,58 за унцію напередодні рішення ФРС. Трейдери оцінюють імовірність підвищення ставки цього тижня у 10%.

Золото тримається вище $4000 за унцію – інвестори чекають на рішення ФРС США

Мировые цены на золото стабилизировались выше 4000 долларов за унцию накануне решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Инвесторы ожидают, что американский регулятор пока оставит их без изменений. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро 27 октября спотовая цена золота составляла 4011,58 доллара за унцию, снизившись на 0,1%. Накануне драгоценный металл подорожал примерно на 0,5%.

В то же время золото остается под давлением из-за инфляционных рисков, высоких цен на энергоносители и нестабильности фондовых рынков. В прошлую пятницу его стоимость опустилась до самого низкого уровня с середины июля.

Чего ожидают инвесторы от решения ФРС

Основное внимание рынков сосредоточено на предстоящем решении американского центробанка по процентным ставкам.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на этой неделе примерно в 10%. В то же время дальнейшее подорожание энергоносителей может вынудить ФРС вернуться к ужесточению денежно-кредитной политики до конца года.

Высокие процентные ставки обычно сдерживают рост цен на золото, поскольку этот металл не приносит процентного дохода.

На фоне ожидания решения ФРС серебро подешевело на 0,2% — до 53,86 доллара за унцию. Цены на платину и палладий почти не изменились, тогда как американский доллар немного укрепился.

Россия распродаёт золотые резервы рекордными с 1998 года темпами, чтобы покрыть дефицит бюджета21.10.26, 00:55 • 7198 просмотров

Степан Гафтко

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