российский Центробанк уже 10 месяцев подряд продаёт золото из своих резервов на фоне роста бюджетного дефицита. В 2026 году он может достичь 7,3 трлн рублей — вдвое больше первоначальных прогнозов. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

В сентябре золотые запасы рф сократились на 6,2 тонны, а общий объём резервов снизился до 72,8 млн тройских унций — самого низкого уровня с конца 2019 года.

С декабря прошлого года Центробанк продал около 62 тонн золота. Это больше, чем за весь кризисный 1998 год, когда золотые резервы россии сократились примерно на 50 тонн.

Почему россия активно продаёт золото

По данным Reuters, продажи связаны с использованием активов Фонда национального благосостояния для покрытия бюджетного дефицита. Из-за сокращения нефтегазовых доходов российские власти вынуждены активнее расходовать накопленные резервы.

В то же время Китай наращивает закупки российского золота. За январь–июль через Гонконг импортировали около 100 тонн драгоценного металла из рф — втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

После закрытия лондонского рынка для российского золота экспортёры переориентировались на Азию. По подсчётам Financial Times, с начала полномасштабной войны через Гонконг вывезли российского золота на $35 млрд.

Путин хочет привлечь пенсионные деньги россиян для спасения экономики, которая остановилась из-за войны