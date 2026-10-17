Путин хочет привлечь пенсионные деньги россиян для спасения экономики, которая остановилась из-за войны
Киев • УНН
РФ планирует привлекать пенсионные накопления к финансированию бизнеса через специальные фонды. Экономика России почти прекратила рост.
российские власти планируют активнее использовать пенсионные накопления граждан для финансирования бизнеса и стимулирования экономики, которая практически прекратила рост на пятом году войны против Украины. Инициативу поддержал владимир путин, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
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Во время встречи с бизнесом путин одобрил предложение создать специальные "фонды роста", которые будут привлекать долгосрочные инвестиции, в частности пенсионные средства. При этом он подчеркнул, что накопления граждан должны быть защищены от возможных потерь.
По данным Центробанка рф, пенсионные накопления россиян составляют около 10 трлн рублей. В настоящее время негосударственным пенсионным фондам разрешено вкладывать до 10% активов в рискованные инструменты, а с 1 января этот лимит увеличится до 15%.
российская экономика стремительно теряет темпы роста
Согласно официальному прогнозу, в 2026 году экономика рф вырастет лишь на 0,6%, а в последующие годы показатель может не превышать 1%. При этом инвестиции в бизнес в первом полугодии сократились на 9,9%.
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Из-за высоких процентных ставок, падения спроса и оттока иностранного капитала российские компании сокращают инвестиционные программы. Власти ищут новые источники финансирования, поскольку традиционных ресурсов для стимулирования экономики становится недостаточно.
Ранее пенсионные фонды преимущественно вкладывали средства в государственные облигации, однако доходность таких инвестиций после комиссий не покрывала инфляцию. Теперь кремль рассматривает пенсионные накопления как дополнительный источник капитала для поддержки экономики.
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