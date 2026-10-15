Путин поручил спецслужбам усилить контроль над интернет-провайдерами и IT-компаниями в России

российский диктатор владимир путин призвал силовиков усилить сотрудничество с интернет-провайдерами, IT-компаниями и финансовыми учреждениями из-за якобы роста киберугроз. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на кремль, пишет УНН.

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Во время совещания по вопросам информационной безопасности путин заявил, что россия сталкивается с "прямой и гибридной внешней агрессией", которая угрожает экономике, транспорту, логистике и государственному управлению.

Для нейтрализации этих угроз необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами – заявил он.

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Кроме усиления контроля, путин поручил модернизировать кибербезопасность и расширить мониторинг зависимости от иностранных цифровых платформ.

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По данным аналитиков F6, в течение 2025 года и первой половины 2026 года в россии зафиксировали 326 утечек информации, во время которых раскрыли 1,175 млрд строк персональных данных. Это почти вдвое больше, чем в ряде других мировых регионов вместе взятых.

Несмотря на эти показатели, путин заявил об укреплении цифрового суверенитета россии. При этом об ударах ВСУ по дата-центрам "Яндекса" и "Сбера" он не упомянул.

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