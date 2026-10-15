путін доручив спецслужбам посилити контроль над інтернет-провайдерами та IT-компаніями в росії

російський диктатор володимир путін закликав силовиків посилити співпрацю з інтернет-провайдерами, IT-компаніями та фінансовими установами через нібито зростання кіберзагроз. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на кремль, пише УНН.

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Під час наради з питань інформаційної безпеки путін заявив, що росія стикається з "прямою та гібридною зовнішньою агресією", яка загрожує економіці, транспорту, логістиці та державному управлінню.

Для нейтралізації цих загроз необхідно підвищувати координацію дій правоохоронних органів і спецслужб з операторами зв'язку, фінансовими організаціями, інтернет-компаніями та іншими структурами – заявив він.

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Крім посилення контролю, путін доручив модернізувати кібербезпеку та розширити моніторинг залежності від іноземних цифрових платформ.

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За даними аналітиків F6, протягом 2025 року та першої половини 2026 року в росії зафіксували 326 витоків інформації, під час яких розкрили 1,175 млрд рядків персональних даних. Це майже вдвічі більше, ніж у низці інших світових регіонів разом узятих.

Попри ці показники, путін заявив про зміцнення цифрового суверенітету росії. Водночас про удари ЗСУ по дата-центрах "Яндекса" та "Сбера" він не згадав.

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