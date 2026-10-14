Після "Яндекс" - "Сбербанк": Україна атакувала один із найбільших дата-центрів росії

У ніч проти 14 жовтня Сили оборони України завдали удару безпілотниками по мегадата-центру російського "Сбербанку" в місті балаково саратовської області рф. Атаку підтвердила українська оборонна компанія Fire Point, пише УНН.

Ну ви ж не думали, що все обмежиться лише "Яндексом"? "Сбербанк", приймай естафету! - йдеться в саркастичному повідомленні компанії

Відео: Telegram / supernova_plus

Масована атака безпілотників на балаково тривала в ніч проти 14 жовтня. Місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів, після яких у промислових районах міста спалахнули пожежі.

За даними OSINT-аналітиків Telegram-каналу Exilenova+, одним із атакованих об'єктів став мегадата-центр "Сбербанку" - масштабний комплекс, призначений для зберігання та обробки інформації, забезпечення роботи банківських IT-систем і цифрових сервісів.

Вартість проєкту оцінюють у 122,2 млрд рублів. Комплекс розрахований приблизно на 3 тис. серверних стійок і до 120 тис. серверів, а його електрична потужність може сягати 82 МВт. Після завершення будівництва він має стати одним із найбільших центрів обробки даних у росії.

Фото: Telegram / Exilenova+

Будівництво дата-центру ще триває, однак окремі частини комплексу могли вже ввести в експлуатацію. Окрім обслуговування банківської інфраструктури, на його потужностях планували розмістити сервіси російської державної цифрової платформи "ГосТех".

Компанія Fire Point також повідомила, що під час нічної атаки Сил оборони під удар потрапив металургійний завод "МЗ Балаково". Металургійний завод "МЗ Балаково" спеціалізується на виробництві сталі та металопрокату, зокрема арматури й сортового прокату. Підприємство має власне сталеплавильне виробництво, а його потужності перевищують мільйон тонн продукції на рік.

Фото: Telegram / firepointofficial

Підтвердив атаку й губернатор саратовської області Роман Бусаргін. За його словами, пошкоджено кілька житлових будинків, загинула жінка. Водночас російський посадовець заявив, що всі інфраструктурні об'єкти міста нібито працюють у штатному режимі. Інформацію про ураження мегадата-центру "Сбербанку" він не прокоментував.

Нагадаємо

Раніше Сили оборони України завдали серії ударів по дата-центрах російського "Яндексу" у рязанській і калузькій областях, а також у володимирі. За повідомленням Fire Point, після атаки на останній із трьох об'єктів усі три суперкомп'ютери компанії стали недоступними.

Унаслідок ударів виникли перебої в роботі російських інтернет-сервісів, а під загрозою опинилася робота компаній, які використовують хмарну інфраструктуру Yandex Cloud.

Президент України Володимир Зеленський раніше пояснював удари по російських дата-центрах дзеркальною відповіддю на атаки рф по українській інфраструктурі.