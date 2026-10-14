После "Яндекс" - "Сбербанк": Украина атаковала один из крупнейших дата-центров России

В ночь на 14 октября Силы обороны Украины нанесли удар беспилотниками по мегадата-центру российского "Сбербанка" в городе балаково саратовской области рф. Атаку подтвердила украинская оборонная компания Fire Point, пишет УНН.

Ну вы же не думали, что всё ограничится только "Яндексом"? "Сбербанк", принимай эстафету! — говорится в саркастическом сообщении компании

Видео: Telegram / supernova_plus

Массированная атака беспилотников на балаково продолжалась в ночь на 14 октября. Местные жители сообщали о десятках взрывов, после которых в промышленных районах города вспыхнули пожары.

По данным OSINT-аналитиков Telegram-канала Exilenova+, одним из атакованных объектов стал мегадата-центр "Сбербанка" — масштабный комплекс, предназначенный для хранения и обработки информации, обеспечения работы банковских IT-систем и цифровых сервисов.

Стоимость проекта оценивают в 122,2 млрд рублей. Комплекс рассчитан примерно на 3 тыс. серверных стоек и до 120 тыс. серверов, а его электрическая мощность может достигать 82 МВт. После завершения строительства он должен стать одним из крупнейших центров обработки данных в россии.

Фото: Telegram / Exilenova+

Строительство дата-центра ещё продолжается, однако отдельные части комплекса могли уже ввести в эксплуатацию. Помимо обслуживания банковской инфраструктуры, на его мощностях планировали разместить сервисы российской государственной цифровой платформы "ГосТех".

Компания Fire Point также сообщила, что во время ночной атаки Сил обороны под удар попал металлургический завод "МЗ Балаково". Металлургический завод "МЗ Балаково" специализируется на производстве стали и металлопроката, в частности арматуры и сортового проката. Предприятие имеет собственное сталеплавильное производство, а его мощности превышают миллион тонн продукции в год.

Фото: Telegram / firepointofficial

Атаку также подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, повреждены несколько жилых домов, погибла женщина. В то же время российский чиновник заявил, что все инфраструктурные объекты города якобы работают в штатном режиме. Информацию о поражении мегадата-центра "Сбербанка" он не прокомментировал.

Напомним

Ранее Силы обороны Украины нанесли серию ударов по дата-центрам российского "Яндекса" в рязанской и калужской областях, а также во Владимире. По сообщению Fire Point, после атаки на последний из трёх объектов все три суперкомпьютера компании стали недоступны.

В результате ударов возникли перебои в работе российских интернет-сервисов, а под угрозой оказалась работа компаний, использующих облачную инфраструктуру Yandex Cloud.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объяснял удары по российским дата-центрам зеркальным ответом на атаки рф по украинской инфраструктуре.